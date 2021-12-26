Aslan Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter Balık yolculuğu aileniz, eşinizle ortak kazanımlar, beklediğiniz bir mirasın çözümlenmesi, eşinizin kaynaklarının artışı, iş değişimi gibi finansal konuları öne çıkartacaktır.

Ortak yatırım kararı alabilir, banka, miras, vergi ödemeleri, yeni bir kredi çekmek, ya da kredi borcunuz varsa ödeme kolaylığıyla karşılaşabilirsiniz. 8. Evde gökyüzü size harcamalarınızı abartmamanız, temkinli adımlar atmanız konusunda fayda sağlayacaktır. Uzun zamandır sahip olmak istediğiniz bir hayaliniz gerçekleşebilir. Yaratıcı enerjileriniz, hobileriniz, aşk hayatınız, çocuklarınız konuları merkezinize yerleşecektir.