Aslan Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

18 Ekim'e kadar iletişim evinizde gerileyen Merkür retrosu plan, projeler, imza, her türlü sözleşme ve anlaşmalar, ticari konular anlamında dikkate davet ediyor.

Kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlarla iletişim sorunları yaşanabilir. Yazılı, sözlü iletişimde nereye ne gönderdiğinize, mail ve mesajlarınıza dikkat edin. Kendinizi bu dönem doğru ifade edemeyebilirsiniz. İletişim araçlarında bozulmalar meydana gelebilir. Önemli imzalarınızı, yeni başlangıçları mümkünse erteleyin. Geçmişten yarım bıraktığınız ne varsa toparlama zamanı. Seyahate çıkacaksınız iyi organize edin.