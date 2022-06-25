Aslan Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün kendinizi bir parça geri plana çekebilir, yaşamınızı sorgulayabilir, içsel dinamiklerinizi yenileyebilirsiniz.
Sezgileriniz yükselebilir, rüyalarınız haberci nitelikte olabilir. Maneviyat bu dönem öne çıkacaktır. Kendinizi duygusal hissedebilir, bazı kontrol dışı koşullarla karşılaşabilirsiniz. Akışta olmak yarar getirecektir. Seyahat kararı, uluslararası konular, uluslararası ticaret, medya ve tanıtım anlamında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.