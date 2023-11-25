Aslan Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Daha önce başladığınız planların ve hedeflerin hayata geçmesi mümkün. Bazı hayallerinize kavuşabilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Hayallere kavuşurken bazı gecikmeler yaşansa da sabırlı olun. Hayat amacınızı gözden geçireceksiniz. Bir başarınız görünür olabilir.

Yeni bir projeye başlayabilir, bir görev değişimi yaşayabilir, ekip çalışmasına katılabilirsiniz. Görünür ve popüler olacaksınız. İletişim ağınız bu dönem genişleyecektir. Bazı sosyal ilişkileri gözden geçirmeniz, dahil olduğunuz bazı sosyal gruplardan ayrılmanız söz konusu olabilir. Çocuklarınızın arzu ve isteklerine harcamalar artabilir. Yalnızsanız yeni bir aşk başlayabilir. Satürn baskısı eğitim, seyahat gibi konularda bazı gecikmeleri ve toparlamanız, eksikleri gidermeniz gereken konuları ortaya çıkartabilir. Kibirden uzak durun.