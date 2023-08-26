Aslan Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunayın yükselen burcu da Aslan olduğu için finans, harcamalar konusu önümüzdeki 10 gün dikkat çekecek. Eşinizin kaynakları, kazancı ve işiyle ilgili bir tamamlanma, beklediği bir paranın eline geçmesi, bir satıştan elde edilen gelir gibi konular öne çıkabilir ya da parasal alanda bazı krizlerle yüzleştirebilir.

Venüs'ün burcunuzda retrosu devam ediyor yeni bir borca girmeyin, borç vermeyin, paranızı güvence altına alın. Harcamalar, bazı beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı, gelir gider bütçenizi gözden geçirin. Ortak gelirler, aileyle ilgi beklediğiniz miras, nafaka, tazminat, vergi, emeklilik gibi konularda geçmişten gelen detayları ele almanız gerekebilir. Yatırım yapacaksanız ani kararlar vermeyin. Ancak yarım kalmış konularınız varsa nihayete erebilir.