Aslan Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022

28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Koç Yeniayı ile cesaretiniz artıyor. Kendinizi enerji dolu ve motivasyonu yüksek hissedeceksiniz. Yeni bir düzen arayışı içinde olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz.

İhtiyaç duyduğunuz motivasyona sahip olabilir, beklentileriniz için harekete geçebilirsiniz. Uzun seyahat planları yapabilir, yurtdışı, yabancılar, yurtdışı eğitim, yurtdışı bağlantılı projeler, ticaret, eğitim konularında yeni girişimlerde bulunabilir, planlar yapabilirsiniz. Paranızı mantıklı ve ihtiyaçlarınıza göre harcamalısınız.