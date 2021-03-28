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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Mart 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Dolunay'ın ışığı yaşamınızla ilgili önemli bir gündeme vurgu yapabilir.

Büyük hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesleğinizde yeni kararlar alabilir, planlarınızı çevrenizle paylaşabilirsiniz. Sizler için zihninizin faal olduğu yoğun bir süreç olacak. Kardeş, yakın arkadaş ve yakın akrabalarla ilgili gündemlerin içine dahil olmak ya da onların hayatında netleşemeyen konuların aydınlığa kavuşması söz konusu olabilir. Eğitim alanında, ticari konularda yeni kararlar alırken, yeni bir imza, sözleşme ve anlaşmalar gündeme gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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