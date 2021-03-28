Aslan Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Dolunay'ın ışığı yaşamınızla ilgili önemli bir gündeme vurgu yapabilir.

Büyük hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesleğinizde yeni kararlar alabilir, planlarınızı çevrenizle paylaşabilirsiniz. Sizler için zihninizin faal olduğu yoğun bir süreç olacak. Kardeş, yakın arkadaş ve yakın akrabalarla ilgili gündemlerin içine dahil olmak ya da onların hayatında netleşemeyen konuların aydınlığa kavuşması söz konusu olabilir. Eğitim alanında, ticari konularda yeni kararlar alırken, yeni bir imza, sözleşme ve anlaşmalar gündeme gelebilir.