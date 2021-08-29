Aslan Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021
30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
İletişim, haberleşme gezegeni Merkür'ün Terazi burcu geçişi fikirlerinizi ve zihninizi yoğun kılarken, yeni plan ve projelerinizi hayata geçirmek isteyeceksiniz.
Kendinizi ortaya koyacaksınız. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek, kardeşleriniz varsa onların gündemleri sizi oldukça meşgul edebilir. Yeni seyahatlere çıkabilir, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapabilirsiniz. Yeni ticari anlaşmalar gündeme gelebilir, sosyal medya, teknoloji alanında yenilikler yapabilirsiniz.