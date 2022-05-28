Aslan Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyerle ilgili yeni projeler, ekip çalışmaları, yeni planlarınız devreye girebilir. Harcamalarınızı gözden geçireceksiniz. Yeni iş görüşmeleri, yeni teklif ve imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerinizi ortaya koyarak, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Sosyal medya, internet, web sitesi gibi yenilikler aktifleşebilir. Popüler olabilirsiniz. Meslek hayatınızda güç kazanabilirsiniz. Merkür retrosu devam ederken geçmişte tamamlamadığınız, eski iş görüşmeleri varsa yeniden gündeme gelebilir. Üzerinde düşünebilir, 6 Haziran sonrası adım atabilirsiniz.