Aslan Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Venüs Balık burcunda kaynaklarınız, borç, ödeme, kredi çekmek, tazminat gibi alanları öne çıkartacaktır. Harcamalar artabilir. Kariyerde beklediğiniz zam ya da terfiyi alabilirsiniz.

Sağlık ve genel rutinlerle ilgili bazı aksaklıklar, uykusuzluk gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız toparlanabilir, tedaviye başvurabilirsiniz. Çalışma ortamınızda önemli değişimler, görev değişimleri, başvurular yapabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. İkili ilişkiler alanında önemli gelişmeler yaşayabilir, eğitim, ticari anlaşmalarla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.