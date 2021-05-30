Aslan Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür'ün geri hareketiyle arkadaşlarınızla alınganlıklar, iletişim sıkıntıları, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir, iletişim dilinize dikkat edin.

Kariyerinizde planlarınız, projelerinizle ilgili gecikmeler, aksamalar ortaya çıkarken, iş arkadaşlarınız, iş yaptığınız kişiler ya da ekip çalışmalarında tıkanıklar meydana gelebilir. Tamamlanmasını beklediğiniz işlerin gecikmesine karşı sakin olun. Yazılı, sözlü iletişimde nereye ne gönderdiğinize bu dönem dikkat edin. Geçmişte başvurduğunuz yerlerden geri dönüşler olabilir, şartlarınızı iyi değerlendirin. Geçmiş aşk ve arkadaşlıklarla karşılaşmalar söz konusu olabilir.