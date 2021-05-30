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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür'ün geri hareketiyle arkadaşlarınızla alınganlıklar, iletişim sıkıntıları, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir, iletişim dilinize dikkat edin.

Kariyerinizde planlarınız, projelerinizle ilgili gecikmeler, aksamalar ortaya çıkarken, iş arkadaşlarınız, iş yaptığınız kişiler ya da ekip çalışmalarında tıkanıklar meydana gelebilir. Tamamlanmasını beklediğiniz işlerin gecikmesine karşı sakin olun. Yazılı, sözlü iletişimde nereye ne gönderdiğinize bu dönem dikkat edin. Geçmişte başvurduğunuz yerlerden geri dönüşler olabilir, şartlarınızı iyi değerlendirin. Geçmiş aşk ve arkadaşlıklarla karşılaşmalar söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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