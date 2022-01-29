Aslan Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022
31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi tüm paydaşlıklarınızı gözden geçirme zamanı. Yolunda gitmeyen bir birlikteliği sonlandırabilirsiniz.
Özel hayatınızdaki sorunları ciddiyetle ele alabilirsiniz. Eşinizin yaşamında, işinde sürpriz bazı değişimler ön plana çıkabilir. Meslek hayatınızda önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni projeler gündeme gelirken, hedeflerinizi şekillendireceksiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlı işbirlikleri gündeme gelebilir. Her türlü ilişkinizde dengeli hareket etmelisiniz.