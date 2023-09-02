Aslan Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Gelir ve giderinizi planlama zamanı. Beklenmeyen masraflar, ödemeler, harcamalarda artış meydana gelebilir. Bu dönem borç almayın ve vermeyin. Ortak yatırımlar, ortak kazançlar ya da para kaynaklı iş anlaşmaları yapmak için elverişli dönemler değil.

Eşinizin, partnerinizin gelirinde, kariyerinde gelişmeler ya da krizler yaşanabilir. Maddi konularda tedbirli olmanızda fayda var. Venüs'ün burcunuzda süren retrosu önümüzdeki hafta bitiyor. Artık kendinizi ruhsal olarak daha iyi hissedebilir, motivasyonunuz artabilir, para kaynaklarınızı arttırmak yönünde girişimlerde bulunabilirsiniz. Jüpiter retrosu kariyerde yeni fırsatlar, bazı koşulları yeniden gözden geçirme, görev değişimleri, şanslı etkileri getirebilir. Özellikle Eylül sonuna doğru artık yarım kalmış işleri toparlama, eyleme geçme, sağlam adımlar atma dönemi.