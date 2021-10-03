Aslan Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021
4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay kardeşler, yakın arkadaşlar, akrabalar, iletişim trafiği ve yaşamda gerçekleştirmek istediğiniz planlarınızı öne çıkartacak.
Seyahat kararları alabilirsiniz. Yeni anlaşma, medya, basın yayınla ilgili projeler öne çıkabilir. Ekip çalışmaları, yeni teklifler, satış, pazarlama gibi konular gündeme gelebilir. Yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz. Merkür retrosu devam ederken yeniyi bekletmek gerektiğini unutmayalım. Yakın çevre ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar, geçmiş konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir.