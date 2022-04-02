Aslan Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Venüs Balık seyahati kendi gücünüzü fark ettirerek size yeni pencereler açacak. İkili ilişkiler, sosyal ilişkiler açısından rekabet, bazı yol ayrımları, size iyi gelmeyen birliktelikleri ayıklamak, bununla birlikte bir temizlenme döneminde olacaksınız.

Geleceğinize yatırım yapmak isterken bu alanda para harcayabilirsiniz. Parasal koşullarda eşiniz, aileniz ya da ortak kazanımlardan gelebilecek destek söz konusu olabilir. Kredi, banka ödemeleri, tazminat, nafaka, miras konularında gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı seyahat ve organizasyon planları gündeme gelebilir.