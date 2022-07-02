Aslan Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
23 Temmuz'a kadar dinlenmek, tatile çıkmak, kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Fiziksel enerjinizde düşüş meydana gelebilir. Yaşamınızda gelecek planlarınıza dair kafa yorduğunuz bir dönem olabilir.
Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilir, negatif düşünceleri, kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Mars Boğa yolculuğu kariyer, toplumsal statü alanında görev, pozisyon değişimlerini, yenilenmeyi, yeni iş başlangıçlarını karşınıza getirebilir. Hayat görüşünüzde farklılıklar yaşanacaktır. Seyahate çıkabilirsiniz.