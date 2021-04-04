Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Lider çocuklardır. Her daim dikkat çekmek, alkışlanmak ister. Farklı olmak ister.

Süslü, allı, pullu giyinmeye bayılırlar. Ebeveynlerin en kıymetlisi olmak ister, ilgi beklerler. Sahne sanatları, tiyatro, drama gibi etkinlikler ruhlarına iyi gelir. Rol yetileri gelişmiştir. Anneyi yönetmek ve her dediğini yaptırmak ister. Gururludur. Pohpohlanmayı severler. Burada ince nokta pohpohlarken ayarın kaçmamasıdır. “En iyiyim” duygusu ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğratabilir. Duygularını, isteklerini rahatça dile getirir. Motive etmeniz Ay Aslan çocukları için önemlidir. Sanatçı ruhlu, yetenekli çocuklardır.