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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

5 - 11 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Nisan 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Lider çocuklardır. Her daim dikkat çekmek, alkışlanmak ister. Farklı olmak ister.

Süslü, allı, pullu giyinmeye bayılırlar. Ebeveynlerin en kıymetlisi olmak ister, ilgi beklerler. Sahne sanatları, tiyatro, drama gibi etkinlikler ruhlarına iyi gelir. Rol yetileri gelişmiştir. Anneyi yönetmek ve her dediğini yaptırmak ister. Gururludur. Pohpohlanmayı severler. Burada ince nokta pohpohlarken ayarın kaçmamasıdır. “En iyiyim” duygusu ileriki yaşlarda hayal kırıklığına uğratabilir. Duygularını, isteklerini rahatça dile getirir. Motive etmeniz Ay Aslan çocukları için önemlidir. Sanatçı ruhlu, yetenekli çocuklardır.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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