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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Temmuz 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Bu Yeniay sizin duyurmak istediğiniz konulara dair hazırlık sürecini başlatıyor.

Girişken ve tutkulusunuz. Venüs ve Mars burcunuzda hareketiyle dikkat çekeceksiniz. İşinizle ilgili güzel gelişmeler, sağlık konularında şifalanma ve tedaviler gündeme gelebilir. Fiziksel değişimler, imaj değişimleri yapmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz kazançların elinize gelmesi, alım satım konularında şanslar, ailede ya da eşinizin kazançlarında artış ya da yeni anlaşmalar söz konusu olabilir. Hayal ettiklerinizin hızlı gerçekleşmemesi sizi kısıtlayabilir, sakin kalın.

Haftalık Burç Yorumları

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Yay
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