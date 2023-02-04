Aslan Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023
6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 10 günün parlayanı sizsiniz. İsteklerinizi dile getirecek, dikkat çekeceksiniz. Uzun zamandır duraksayan, beklediğiniz konular için harekete geçme, hızlanma zamanı. Hedefleriniz için silkelenecek, planlarınızı başlatacaksınız.
İlişkilerde tamamlanmalar, dönüşümler yaşayabilir, evlenebilir, boşanmaya karar verebilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendireceksiniz. Kimileriniz çalışmalarının karşılığında bir ödül alabilir. İş hayatınızda fırsatlar, mesleki değişimler, taşınma söz konusu olabilir. Fiziksel görünümünüzle, imajınızla ilgili değişimler yapabilirsiniz. Sosyal medya alanında girişimlerinde bulunabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz.