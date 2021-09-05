Aslan Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Maddi manevi kaynaklarınız ön planda olurken, kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler, uzun zamandır hayata geçirmek istediğiniz bir projeyi gündeminize getirebilir.

Ani bir kararla alınabilecek iş değişiklikleri söz konusu olurken önümüzdeki 15 gün konunuz para. Kimileriniz için beklediği iş başvurularından haberler ve başlangıçlar gelebilir. Mars'ta 2. evinizde ilerliyorken para harcama isteği artabilir, bütçe planlaması yapabilirsiniz. Zam, terfi, departman değişimleri, ek kaynaklarla da karşılaşabilirsiniz.