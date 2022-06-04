Aslan Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mesleki ve toplumsal statü alanında şanslı etkilere sahip olacaksınız. Kariyerde yeni planlar, otorite figürlerinden destek, iş çevrelerinde dikkat çekebilirsiniz.
Sürpriz yeni başlangıçlar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk ilişkileri, birlikteliklerde yeni başlangıçlar, sürpriz gelişmeler yaşanabilir, ilişkinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Uzak yerlere yapılacak bir seyahat hayatınıza aşkı getirebilir. Yeni bir eğitime başlayabilir, ya da bir eğitimi bitirebilirsiniz.