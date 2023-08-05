Aslan Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Sizin için çok önemli bir Ay. Retro enerjisi ve Güneşin burcunuzda yolculuğu devam ediyor. Venüs- Uranüs karesiyle özellikle radikal estetik işlemlerden, fiziksel yeniliklerden kaçınmalısınız. Riskli harcamalara, aşırı masraflara dikkat etmelisiniz.
İkili ilişkilerde geçmiş konular açılabilir, geçmiş sevgililer karşınıza gelebilir, hukuksal konularda gecikmeler yaşanabilir. İlişkilerde dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Sorunlu olan birlikteliklerde mevzular masaya yatırılabilir, çözüm bulunabilir. Dolunay enerjileri eş, partner, ortaklık alanında netleşmeleri, tamam devam kararlarını getirebilir, askıda konular tamamlanabilir. Ailevi sorumluluklar artabilir, iletişimde yumuşak ve anlayışlı olun. Egosantrik davranışlardan kaçının, paylaşın.