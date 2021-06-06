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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

7 Haziran – 13 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
6 Haziran 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Güneş tutulmasıyla birlikte hedefleriniz ve hayalleriniz anlamında harekete geçme zamanı.

Umutlarınız ve yaşamdan beklentilerinizde yenilikler elde edeceksiniz. Kariyerde yeni fırsatlar, tanışmalar, evlilik ya da çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz. Gelirlerde artışlar gündeme gelirken, ortak gelir ve aileden miras gibi konularınız varsa gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yeni çevreler, yeni arkadaşlar, sosyal ortamınız hareketleniyor. Merkür retrosu tutulmaya eşlik ederken, yeni imzaları 24 Haziran sonrasına bırakın.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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