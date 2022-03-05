Aslan Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Venüs ve Mars'ın Kova burcu yolculuğu her türlü ikili ilişkileri uzun süre gündeminizde tutacak. Yeni bir ilişkiye başlamak, süregelen birlikteliği evliliğe taşıma kararı alabilirsiniz.

Evlenebilir, evliyseniz eşinizin işi ve yaşamıyla ilgili konular öne çıkabilir. Yeni iş ortaklığı yapma kararı ya da teklifi alabilirsiniz. Mars 7. Evde seyahat ederken özgürleşme duygusu öne çıkacaktır. Tüm muhataplarınızla kimi zaman anlaşmazlıkları ortaya çıkartabilir, dikkatli olun. Rekabet teması öne çıkacaktır. Yatırım, miras, kredi, harcamalar, alacak verecek konularında destekleneceksiniz.