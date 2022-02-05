Aslan Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniay etkileri devam ediyor. İlişkilerinizle ilgili partner ya da eşinizle birlikte önemli kararlar verebilirsiniz. Bu yolunda gitmeyen ilişkilerin bitmesiyle sonuçlanabilir.

Yaşamınıza yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. Günlük hayatınız ve sağlığınız ön planda olurken, iskelet sistemi, dişlerle ilgili tedavilere başlayabilirsiniz. Kariyerinizle yeni başlangıçlara adım atmak, sorumlulukları arttırabilir. Sağlığınızla ilgili kuruntulu davranabilir, beslenme sağlığınızı gözden geçirebilirsiniz. Spora başlayabilir, rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. İletişim, yeni plan ve projeler, önemli iş anlaşmaları ay boyu gündeminizde yer alabilir.