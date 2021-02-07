Aslan Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Yeniay'ın ışığı ikili ilişkilere vurgu yapıyor. Evlilik, ortaklık kararı almak isteyebilirsiniz.

Eşinizin hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaşama dair hedefleriniz önümüzdeki 15 gün önem kazanacak. İşbirliklerinde yeni teklifler alabilirsiniz ancak yeniay yenilikler getirse de Merkür retrosu devam ediyor. Kararlarınızı 21 Şubat sonrasına bırakın. Yine bu dönem iletişim sorunları meydana gelebilir, bununla birlikte kimileri de sorunlu olan ilişkilere çözüm bulabilir. Geçmişteki problemleri çözmek adına fırsatlar elinize geçebilir.