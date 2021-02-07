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Aslan Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Aslan Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

8-14 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Şubat 2021
Aslan Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Yeniay'ın ışığı ikili ilişkilere vurgu yapıyor. Evlilik, ortaklık kararı almak isteyebilirsiniz.

Eşinizin hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaşama dair hedefleriniz önümüzdeki 15 gün önem kazanacak. İşbirliklerinde yeni teklifler alabilirsiniz ancak yeniay yenilikler getirse de Merkür retrosu devam ediyor. Kararlarınızı 21 Şubat sonrasına bırakın. Yine bu dönem iletişim sorunları meydana gelebilir, bununla birlikte kimileri de sorunlu olan ilişkilere çözüm bulabilir. Geçmişteki problemleri çözmek adına fırsatlar elinize geçebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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