Aslan Haftalık Burç Yorumu / 9 Ağustos – 15 Ağustos 2021

9 Ağustos – 15 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeni ay burcunuzda. Yeni fikirler, yaşamınızda değişimler, kariyerinizde fırsatlar, görev değişimleri, yeni iş tanımları, taşınma gibi gündemler ortaya çıkabilir.

Kendiniz, kariyeriniz, ilişkilerinizi düzene koymak ve yenilenmek adına çok önemli bir dönem başlıyor. İlişki başlangıç ve bitişleri, evlilik, ayrılık gibi radikal etkilerle karşılaşabilirsiniz. Eşinizin hayatı ve mesleğiyle ilgili ortak kararlar gündeme gelebilir.