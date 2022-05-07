Aslan Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter Koç seyahati yaşama bakış açınızda farklılık getirerek sizi ruhsal olarak büyütecek. Yurtdışı bağlantılı işler, yurtdışına taşınmak, uluslararası ticaret, yabancılarla ilgili ortaklık planları gündeme gelebilir.

İşinizle ilgili büyüme ve şansları karşınıza getirebilir. Ticari faaliyetler, müşterilerde yoğunluk, alım satım konularında başarı sağlanabilir. Yeni eğitimlere katılabilir, akademik, üniversite, doktora gibi konularda destek alabilirsiniz. Sosyal medya, tanıtım, reklam gibi girişimler başarıya ulaşabilir. Hukuksal konuları olanlar için neticelenme yaşanabilir. Mutlu olunmayan ilişkiler için sonlanmalar meydana gelebilir.