Aslan burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Aslan burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle yurt dışı, ithalat ve ihracat, satış, pazarlama, alım veya satım gibi işlerinize Mars etkisi sayesinde hız geliyor, işlerinizi çok daha çabuk ve de etkin bir şekilde halledebileceksiniz. Bu süreçte çok fazla seyahat etmeniz gerekebilir, bu seyahatler uzak ülkelere olma potansiyeli yüksektir. Yalnız marsın içinde agresyon ve mücadele de vardır. Bu yüzden bu yukarıda saydığım konularda gücünüzü oldukça etkin ve net bir şekilde ortaya koyabilecek, yeri gelecek sinirleriniz bozulabilecek ama istediğiniz sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yalnız trafikte dikkatli olmalı, aracınızın bakım-muayene gibi işlerini aksatmamalısınız. Dava gibi hukuksal beklediğiniz bir takım gelişmeler var ise, bu dönemde bu sorunları da rahatlıkla halledebileceksiniz. Uzak akrabalarla tartışmamaya da özen gösterin.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. 6. evinizde hareket edecek olan Merkür, iş ve çalışma ortamınızda organize olmanın, disipline girmenin, daha akılcı ve mantıklı adımlar atmanın zamanının geldiğine işaret etmekte. Zihinsel olarak oldukça aktif ve girişken olacağınız, aynı anda birden çok iş ile ilgilenmeniz gerekebilecek. Birlikte çalıştığınız kişiler ile kuracağınız irtibatlar bu dönem çok daha önem kazanacak. Sırt ve sinirlerle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmekte fayda var. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu. Sağlığımıza biraz dikkat, dişler, kemiklere ve cilde, özellikle de böcek sokmalarına karşı. İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 5.evinize giriş yapan Venüs, aşk, çocuklar, hobiler, riskli girişimleri işaret eden konularda etkinliğini göstermeye başlayacak. Çocuk sahibi olmayı düşünenler destekleyici etkiler altında olacaklar. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz, cinsel yaşamınızın da canlanacağı özellikle yalnız aslanlar için havada aşk oklarının dolaşacağı, keyifli flörtlerin olacağı zamanlar.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular; ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle ilgili konular olabilecektir. Bazılarınız işlerinizi ortak ve destek yardımı ile halledebilecekken, bazılarınız ise evlilik dahil her türlü yeni ortaklık, imza gerektiren konular oldukça ön planda olacaktır. Bu bir aylık süreçte, ortaklık imzaları atabilir, evlilik adına adımlar atabilir veya ciddi güzel bir ilişkiye adım atabilir, partnerinizden güzel destekler alabilirsiniz. Aslında daha çok bu etkileşim sizi yaşamda destek istediğiniz anda her türlü desteği bulmanız konusunda destekleyici olacaktır. Keza bu bir aylık dönemde odağınız ortağınız veya eşinize ait kariyer durumları da olabileceğine işaret etmekte. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular, bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine tutulma sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de tutulma ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte iletişim ve bilgi alışverişinin yoğun olacağı konular ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle ilgili konular olabilecektir. Bazılarınız işlerinizi ortak ve destek yardımı ile halledebilecekken, bazılarınız ise evlilik dahil her türlü yeni ortaklık, imza gerektiren konular oldukça ön planda olacaktır. Bu süreçte, ortaklık imzaları atabilir, evlilik adına adımlar atabilir veya ciddi güzel bir ilişkiye adım atabilir, partnerinizden güzel destekler alabilirsiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İşleriniz hızla açılmaya başlıyor, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor, yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. İş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan bu dönemde sizsiniz. Yine kişisel bakım, sağlık, sağlıklı yaşamaya ilişkin girişimleriniz olabilir. Mesela beslenme düzeninizi değiştirebilir, diyetisyenden destek alabilir, spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde yine bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz mesela. Gündelik yaşamınızı keyifli hale getirecek detaylar ekleyebilirsiniz.

4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ilişkiler, eşinizle ilgili konular, ortaklık gerektiren işler bu yeni ay zamanı odaklanacağınız konular. Birlikte olduğunuz kişi ile veya ortağınızla gerginliklerden, tartışmalardan kaçınmalı, birlikte hareket eder birbirinizi motive edebilirsiniz. İş ortaklığının temelleri atılabilir, söz, nişan, evlilik konuları gündeme gelebilir. 10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi dolduracak konular daha çok para, finans, ortaklaşa kazançlar üzerine olabileceğine işaret etmekte. Kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz, para kazandıracak projeler üretebilirsiniz. Bunun yanı sıra kredi araştırmasına da girebilirsiniz. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda gözle görülür bir hareketlenme başlıyor tabi yanında eşantiyon stres ve mücadeleyi de getirmekte. Aşırı inatçı ve ısrarcı olmadığınız takdirde iş hayatında hızlı bir yükseliş grafiğini yakalamanız an meselesidir. Yalnız iş hayatınızda erkek figürlerle anlaşmakta daha da zorlanabilirsiniz, mücadeleci ama zafer kazanabileceğiniz keyifli bir süreç olacağına benziyor kariyer konusunda.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Dolunay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.

6 Mart’ta Uranüs yeniden boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 10. evinize girecek olması, iş ve kariyere yönelik değişiklik ve yenilik ihtiyacınızı çok daha arttırabilir. İş hayatınızda farklılık, iş hayatına bakış açınızda, mesleğinizi icra ediş şeklinizde değişiklikler olabilir. Bir diğer olası etki ise, kendi işinizi kurmak adına önemli adımlar atabilirsiniz. Uranüs Boğa burcunda oldukça uzun yıllar kalacak, 2026 yılına kadar. Bu yüzden bu geçişin bu ay olması bahsettiğim radikal değişimleri bu yaşayacağınız anlamına gelmiyor (yaşayabilirsiniz de!) fakat Uranüs her önemli bir açı aldığında ve kişisel gezegenlerinizde eğer Boğa burcunda yer alıyor ise, bu etkileri çok daha derinden ve etkin bir şekilde hayatınızda gözlemleyebilirsiniz. Tabii Uranüs sizleri toplumun önünde hareket ve davranışlarınızda daha çok görünmenize sebebiyet verebilir, bu zaman zaman skandallar şeklinde ortaya çıkabilir.

6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç ,alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Yeni Ay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenci iseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer ki yatırım planlarınız varsa bu yeni ay zamanı elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden desteklerde alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, iletişim, pazarlama, tanıtım, reklam, yayıncılık ve seyahatler üzerine kurulu olacaktır. Her türlü tanıtım faaliyetlerini yapmak için harika bir süreç. Bu bir aylık dönemde sıkça seyahatlerde gündeme gelebilecektir, tatil yerlerine bakabilir, planlar yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda da şans genel anlamda sizden yana olacak. Bu bir aylık dönemde vize ve pasaport gibi işlemlerinizde halledebilirsiniz. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. 26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız, bir partneriniz yok cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer ki bir ilişkiniz var ise kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Bu dönem iş yatırımları yapmak, iş için görüşmeler yapmak, ofis bulmak, iş geliştirmek için başkalarından destek almakta sizler için çok daha kolay olacaktır. Yine kredi çekmek, yatırım yapmak istiyorsanız destekleyici etkiler altında olacaksınız.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars sosyal çevrenizi hareketlendirmek, hız getirmek, arkadaşlarınızla ilgili konularda heyecan, motivasyon ve beraberinde stresi getirmek için çalışıyor olacak. Bu dönem arkadaşlarınızla duygusal bağlar kurmak yerine, daha çok onlarla fiziksel güç gerektiren koşullarla karşı karşıya kalacaksınız. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla çok daha fazla iletişim halinde olacak, birlikte bazı önemli kararlar almanız gerekebilecek.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay size planlanmamış, ani, sürpriz bir yolculuğa çıkmanıza neden olabilir! Ya da sosyal medya üzerinde beklenmedik bir sürpriz, bir olay ile de karşılaşabilirsiniz kendinizle ilgili. Yine bu Yeni Ay zamanı eğer bir hukuksal konunuz, davanız varsa ise artık sonuçlanacağına işaret edebilir. Uluslararası ilişkiler, ithalat ve ihracat vb. konulardan yana da şansınız oldukça açık. Bu hafta pazarlama, reklam, pr. çalışmaları için de mükemmel bir hafta olacak sizler için. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yolculuklar hayatınızda ön planda olabilecek. Bunun yanı sıra önemli, mevki sahibi kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilir, onlardan önemli tavsiyeler alabilirsiniz. Yeni bir şeyler yazmaya başlamak, yeni bir eğitime başlamak içinde keza uygun bir süreç olacak sizler için. Bazılarınız hukuksal konularla ilgili bol bol yazışmak durumunda kalırken, bazılarınız ise resmi evraklarla çok fazla boğuşmak durumunda kalabilirler. Bu dönemde yine sınavlara katılabilir, bazılarınız ise bitirme belgeleri..vb ile ilgilenebilirsiniz. Bazılarınız ise pasaport, vize gibi işlemlerle uğraşabilirler.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahati işaret etmekte bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilirsiniz. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu Dolunay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yabancılar veya sizden uzakta kişilerle daha fazla iletişim ve ilişki içine girebilirsiniz. Eğer yalnızsanız sizden uzakta yaşayan biri ile flörtleşebilirsiniz veya bu kişi yabancı asıllı bir kişi olabilir. Bu tarihe kadar vize ve pasaport işlemlerini halledebilir, eğitimle ilgili konulara yönelebilir, uzak akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizleri kariyerle ilgili konularda parlatmaya başlayacak. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler olabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirler. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 6. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüks edebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. Hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. Kariyer konusunda yeni başlangıçlar, atılımlar söz konusu. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatınızda bilgi ve iletişim çok daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor, bu yeni tanışacağınız kişilerle ilgili olabilir, iş hayatınıza ilişkin yeni fikirler gelebilir, iş seyahatleri yapabilir, sözleşmeler anlaşmalar gündeme gelebilir. Fikirlerinizi üstlerinize kabul ettirmek çok daha kolay olacaktır bu süreçte. İş anlamında güzel destekler alabileceksiniz.Önemli toplantılarınızı özellikle bu hafta yapabilirsiniz. Kariyer anlamında koşulların hızla iyileştiğine şahit olabilirsiniz. İş görüşmelerinizi bu tarihe kadar yapabilirsiniz, iş değişikliği için güzel bir süreçtir.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kariyerinizi parlatmaya başlayacak! İşinizden, yaptığınız, meşgul olduğunuz işten çok daha fazla keyif alabileceksiniz. İş değiştirmek isteyenler görüşmelere gidebilirler, üstlerinizden, yöneticilerinizden harika destekler alabileceksiniz. Özellikle iş hayatınızda kadın figürlerden güzel destekler söz konusu olabilecek. Terfi, maaş zammı gibi durumlarda söz konusu. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ben bu geçişten pek mutlu olmadım sizler için açıkçası, çünkü en çok harekete ve motivasyona, mücadele ve savaşma gücüne ihtiyacınız olduğu anda, birden enerjiniz düşebilir, tembellik hayatınızın ortasına çöreklenebilir. Gizli bir takım işler, gizli kapaklı durumlar başınıza iş açabilirsiniz bu dönem. Hadi canınızı biraz daha sıkayım, gizli düşmanlarımız arkanızdan iş çevirmek için pusuda yatıyor olacaklar. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sağlığınıza da dikkat edin, ateşli bir takım rahatsızlıklar olabilir, mideniz hassaslaşabilir, yedikleriniz dokunabilir. Aslında harika fırsat ve şanslar elde edeceksiniz ama işte bu gibi sorunlarda fazla canınızı sıkmasın. Ani patlamalar, öfkelenmeler oluşabilir. Hayır! Aslında Mars bu kadar lanet bir gezegen değil, çünkü size motivasyon ve enerjide sağlayacaktır. Hayatınızda elde etmeyi planladınız hedefleriniz için enerji ve ataleti bu dönem Mars sayesinde alacaksınız.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu dolunaydan faydalanabilirsiniz. Ev alım-satım ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grupta ağırlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilirsiniz. Veya satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı rahatlıkla satabilirsiniz. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat!

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile beraber iletişim, konuşma, ve bilgi alışverişi açısından daha yavaş ilerleyebilir bazı şeyler, dedi kodular, arkanızdan konuşan kişiler ortaya çıkabilir. Sizlere gelen bilgilerin doğruluğuna emin olmadıkça kullanmamanızı tavsiye edebilirim. 12. evinizde ilerleyecek olan Merkür, yazı alanında yaratıcı çalışmalar yapabilmeniz için size destek olacaktır. Gizli belgeler, ökült konular, gizli bilgileri okumak, araştırmak isteyebilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlarınızdan dostlarınızdan daha çok yarar ve destek görebileceksiniz. Yeni çevreler ve ortamlar içine girebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu süreçte arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilirler. Bu dönem bir çok davet, organizasyona dahil olabilir, yaşamın eğlenceli taraflarından daha çok yararlanabilirsiniz. Kısacası daha çok sosyal olacağınız bir süreç başlıyor ve iş yaşamından gelen gelirleriniz artmaya başlıyor. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Evren size yeni bir aşkın ipuçlarını sürekli önünüze düşürecektir, bu arkadaşlarınız kanalı ile olabilir ya da iş arkadaşlarınız vasıtası ile de olabilir ama her şekilde bunun işaretlerini haberlerini alıyor olacaksınız.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, bilinçaltı, korkular, kayıplar, kabuğunuza çekilme, kontrol dışı gelişen olaylar, durumlar, yalnızlık ihtiyacınızın artması, hastalıklar, kayıplar gibi durumlarla uğraşmanız söz konusu olabilecektir. Evet kabul ediyorum biraz sevimsiz ama benim elimden gelen bir durumda yok açıkçası.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars uzunca bir süredir 12. evinizde hareket ediyordu, içsel sıkıntılar, girişimlerin engellenmesi, içsel mücadele, ruhsal sıkıntılar üstüne sağlıkla ilgili mücadele, kendinizi hayatın gerisinde kalmış hissetme ve sürekli uyku modu halini bu hafta itibari ile üzerinizden atıyorsunuz. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek , koşturma, mücadele dönemi. Tam girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınız ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibeniz de aynı oranda arttıracak.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil bir çok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer tarafta yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlarda da uzak durmanız. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz.

3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özel hayatınızda, ilişkilerinizde bir nevi sorunlu bir süreç olarak düşünün bunu. Duygularınız yeterince dışarı çıkarmakta zorlanabilirsiniz, karşılıksız ilişkiler, platonik aşklar gündeme gelebilir. İlişkisi olanlar krizler deneyimleyebilirler bu tarihe kadar. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. Merkür, bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular..vs Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz, yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya çabuk pişman olabiliriz 2 gün sonra %50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde. Yeni projeleri, yeni işleri, yeni atılımları Haziran ve sonrası zamana bırakmakta genel olarak fayda var.

23 Temmuz’da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular fiziksel görünümünüz, yeni başlangıçlar atılımlar yapma isteğiniz, bireysel anlamda istek ve hedefleriniz olacaktır. Yaklaşık bir aydır koşulları ve şartları çok fazla isteğiniz doğrultusunda yönetemediniz, şimdi ise koşullar tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. İsteklerinize ve hedeflerinize çok daha kolay ulaşabileceksiniz.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayata daha olumlu ve pozitif bakmaya başlayacaksınız. Sevgi hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Yalnız olanlar, aşk, sevgi, cinsellik gibi konuları hayatınıza çok daha rahat çekebileceksiniz. Türlü teklifler alabilirsiniz, değerlendirip değerlendirmemek size kalmış! Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilir, bakıma gidebilir, farklı size yakışan saç modellerini deneyebilirsiniz. Yaşamınızı güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Yalnız bu süreçte şeker ve tatlı ihtiyacınız artabilir. Daha sıcak ve spontane ilişkileri kurabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz gayet flörtöz bir süreç sizleri bekliyor olacak.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda yeniliklere yer açmanın vakti geldi, bu yeni ay zamanı iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz, sizleri dört ayak üzerine düşürecek bu Yeni Ay. Özellikle yalnız olanlar, hayatınıza yeni birini almak için hazırlıklı olabilirler. Size, keyif, mutluluk verecek yeni adımlar atacaksınız. Sizlerin yerine şimdiden heyecanlandım! Bu yeni ay maddi fırsat ve olanaklar, büyümenizi sağlayacak koşulları gündeme getirebilecektir. 11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak.

15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ise ikili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda, partner ilişkilerinde, evlilikte bazı minik hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Finansal konular yüzünden minik gerginlikler oluşabilir. Tabii bir diğer olası etkisi de, partnerinizle birlikte romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar kendilerini içinde kaybolacakları bir aşkın içinde bulabilirler ama dikkatli olmalarında yarar var, sandıkları gibi bir kimse çıkmayabilir karşınızdaki kişiler. Eğer bir ilişkiniz var ise, onu kafanızda epey sorgulayabilirsiniz de. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili mücadele döneminiz başlayacak. Para kazanmak, paranızı arttırmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Mars adama kazandırır ama aynı zamanda harcatır da. Aynı anda birden çok işi halledebilir, 2-3 farklı kanaldan para kazanabileceğiniz koşullar yaratabilirsiniz. Para konusunda detaycı, titiz davranma eğiliminde de olabilirsiniz.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bir kere enerjiniz yerine geliyor, motivasyonunuz artıyor, kişisel bakımınızla çok daha ilgileneceksiniz, hayatınızda yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar dikkat çekici olacak, siz aşka değil aşk size doğru gelecek. Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz. Bütçenizi değerlendirmek, hesaplamak, mantıklı kararlar almak için güzel bir süreç olacak sizler için. Yine bu dönemde yeni size kazanç sağlayacak tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektronik aletler alabilir, hediye gelebilir, satın alabilirsiniz. Bu dönem zihniniz daha çok para kazanma odaklı olacaktır. Para ve iş konularında detaycı, analizci ve mükemmeliyetçi yaklaşımlar sayesinde gayet güzel paralar kazanabileceksiniz. Paranızı belkide eğitimden, konuşması olmaktan, seminerlerden kazanacaksınızdır. Fikir üretmek ve bu fikirleri başkalarına satmak için de uygun bir dönem.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Yeni Ay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte iletişim, anlaşma, eğitim, seminer gibi konularda keyifli ve destekleyici etkilerle karşılaşacaksınız. Bu süreçte seyahatler çıkabilir, çıkacağınız seyahatlerden keyif alabilir, yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle daha samimi ve sevgi odaklı ilişkiler kurabilirsiniz. Yakın çevrenizden komşularınızdan bu dönem rahatlıkla destek alabileceksiniz. Partneri ve sevgilisi olanlar romantik bir seyahate çıkabilir. Eğer hayatınızda hiç kimse yok ise ya çıkacağınız seyahatlerde birileri ile tanışabilirsiniz ya da kardeşleriniz veya komşularınız veya kuzenleriniz sizi birileriyle tanıştırabilirler. Sizler için tam olarak tatil dönemi başladı aslında. Çıkacağını her türlü seyahat size mutluluk getirecektir.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler..vb konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç ,alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Dolunay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenci iseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer ki yatırım planlarınız varsa bu dolunay zamanı elinizde ki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden desteklerde alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler..vb konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahati işaret etmekte. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu yeni ay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ev değiştirmek isteyenler, evini yenilemek isteyenler, ev almak isteyenler bu sürece kadar ciddi araştırmalar yapabilirler. Aile içinde konuşulmayan konuların konuşulabileceği bir süreç. Ev sahibiniz ile kiraya zam yapmaması için bu süreç anlaşmaya varabilirsiniz. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem özellikle araç kullanırken bir tık daha dikkatli olun, acelecilik yüzünden kazalara açık olabilirsiniz, keza fikirleriniz çalınabilir ve buna sinirlenebilirsiniz, genel anlamda deli gibi seyahat edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yurt içi bir çok acil seyahate çıkmanız gerekebilir. Yakın çevrenizle, komşularınızla, kardeşlerinizle olan ilişkilerde de biraz daha agresyon ve aynı fikirde buluşamama yüzünden gerginlikler oluşabilir. Diplomasi ve nezaketi elden bırakmamanızı tavsiye ederim. Yakın çevrenize karşı kırıcı olmayın.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizle, yuvanızla, ailenizle, yaşadığınız yer ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Evinizde yalnız başınıza bir takım çalışmalar yapmak için güzel zamanlardır, yine boya, badana, tamirat gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yalnız daha fazla içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, kendinizle baş başa kalabilirsiniz ki, aslında en sosyal ve dışa dönük olmanız gereken zamanlardasınız aslında. Ailenizle bu süreçte ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular evi yuva, aile, yerleşime ait konular olacaktır. Bazılarınız evini değiştirmek için adımlar atabilir, bazılarınızın hayatında alım ve satım konuları gündeme gelebilir, bazılarınız ise evinde tamirat, tadilat gerektiren işlerle ilgilenebilir. Ailenizle çok daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu bir ay boyunca, önümüzdeki altı aylık süreçteki hedeflerinizi belirleyebilir ve planlamalar yapabilirsiniz. Özellikle bu hafta bu saydığım konularda ciddi adımlar atmak, planlar yapmak, harekete geçmek için önemli olacaktır. Sizi ilk etapta koşullar sıkabilir, problem varmış gibi düşünebilirsiniz ama sorunlar hızla aşılacaktır.

28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu Yeni Ay’dan faydalanabilirsiniz. Ev alım veya satım ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grupta ağırlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilirsiniz. Veya satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı, rahatlıkla satabilirsiniz.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 5.evinize giriş yapan Venüs, aşk, çocuklar, hobiler, riskli girişimleri işaret eden konularda etkinliğini göstermeye başlayacak. Çocuk sahibi olmayı düşünenler destekleyici etkiler altında olacaklar. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz, cinsel yaşamınızın da canlanacağı özellikle yalnız aslanlar için havada aşk oklarının dolaşacağı, keyifli flörtlerin olacağı zamanlar. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş, yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile. Bu Dolunay işin içinde de Satürn olduğu için önemli. Varsa ortaklıklarınız bu alanda yeni bir yapılanmaya gidebilir yeni olumlu ve düzen getirici kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilirler.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın ev, yuva, aile, yerleşim, yaşadığınız ve yaşamı sorgulama ile ilgili konular olabileceğine işaret etmekte. Evinizde tamirat gerektiren tüm işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra ailenizle olası tartışmaların sonucunda haklı ve kazançlı olarak çıkabileceksiniz. Enerjinizin çoğunu evinizle ilgili konulara yöneltmeye başlıyorsunuz. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık süreçte odaklanacağınız konuların aşk ve çocuklar üzerine olacağına işaret etmekte. Bu bir aylık süreçte yaşamdan çok daha fazla keyif alabilecek, aşktan yana da şanslı olabileceksiniz. Özel anlamda yeni insanlarla tanışacaksınız, bu insanlar farklı dini *etnik kökenlerden insanlar olabilir. Yine bu bir aylık süreçte, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun için adımlar atabilirsiniz. Hayattan çok daha fazla keyif almaya çalışacak, hobilerinize, sizi mutlu eden konulara daha çok zaman ayırmak isteyeceksiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. İşleriniz hızla açılmaya başlıyor, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor, yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. İş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan bu dönemde sizsiniz. Yine kişisel bakım, sağlık, sağlıklı yaşamaya ilişkin girişimleriniz olabilir. Mesela beslenme düzeninizi değiştirebilir, diyetisyenden destek alabilir, spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde yine bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz mesela. Gündelik yaşamınızı keyifli hale getirecek detaylar ekleyebilirsiniz.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Yeni Ay döneminde evren size yeni bir aşkın ipuçlarını sürekli önünüze düşürecektir. Bu arkadaşlarınız kanalı ile olabilir ya da iş arkadaşlarınız vasıtası ile de olabilir ama her şekilde bunun işaretlerini haberlerini alıyor olacaksınız. Yine eğer ki çok çalıştığınız ve de çok yorulduğunuz bir dönemden geçiyorsanız bir seyahat hiçte fena olmaz, belki de bu seyahat yurt dışında bir yere olabilir. Ama ben sizler için açıkçası daha aşk odaklı bir yeni ay olacağı düşüncesindeyim.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor, yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel anlamda förtöz etkiler etkiler devrede olacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize çok daha fazla zaman ayırabilecek, hatta bazılarınız yeni hobiler keşfedebileceklerdir.

12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Özel hayatınızla ilgili kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu hafta riskli finansal yatırımlar yapmak için çok uygun bir zaman değil açıkçası. Fakat yaratıcılık gerektiren konularda başarı sizden yana olacaktır.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu. Sağlığımıza biraz dikkat, dişler, kemiklere ve cilde, özellikle de böcek sokmalarına karşı. İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir.