Aslan burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Aslan burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında, hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil birçok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer tarafta yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlardan da uzak durmanız. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz.

9 Şubat’ta ise 19. derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Mars olumlu kontak kuracak. Bu Dolunay zamanı hayatınızda bir şeyleri bitirme, sonlandırma arefesinde olabilirsiniz. Özellikle de 15 gün önce hayatınızda her ne başladı ise bunun tamamlandığı bir döneme işaret etmekte. Dolunay’dan hemen sonra diyete ve spora başlamak için çok uygundur. Dolunay’a Mars'ın destekleyici bir kontağı olacak, özel hayatınız ve aşk hayatınız canlanıyor. Bu konularda daha atak, canlı, girişken ve oldukça cesur olacaksınız. Özel hayat ve çocuklarınızla ilgili konularda kendinize koyduğunuz hedeflere de rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

22 Mart’ta Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 6. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn, sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüksedebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu geri hareket daha çok sosyal ilişkilerinizi ve iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, ödüller, primler üzerinde etkili olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz eski dost ve arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, eskileri konuşabilirsiniz bu Venüs Retrosu sürecinde. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarınızla iletişimsel sorunlar, alınganlıklar, küskünlükler söz konusu olabilir. Beklediğiniz prim, ödül gibi durumlar var ise gecikmeler oluşabilir. Dostlarınızla yapacağınız organizasyonlarda dikkatli olmalı, takviminizi iyi yönetmelisiniz. Bazı karışıklıklar yüzünden verebileceğiniz sözleri tutmanız belki de bu dönem zorlaşabilir. Belki de en iyisi sözler vermemektir.

13 Mayıs’a ise Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bu süre içinde eskiden olan sağlıkla ilgili konularda kronikleşen ama kendini unutturan rahatsızlıklarınız var ise, bunlar yeniden gündeme gelebilir. İş ile ilgili konularda, iş değiştirmek veya terfi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem diyetinizden eskisi kadar memnun kalmayabilirsiniz. Kilo vermek kolay olmayabilir. İş ile ilgili konularda kendi şansınızı ve fırsatlarınızı biraz daha çaba sarf ederek kendiniz oluşturmanız gerek.

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Bu tutulma aşk alanınızda meydana gelecek ve eğer yalnızsanız bu tutulma size mutlu bir aşk getirebilir. Mutluluk ön planda olacak, hayattan daha çok zevk alacağınız detaylar yakalayabileceksiniz. Belki de biraz çapkınlık yapabilirsiniz bu tutulma ile. Mars'ın bu tutulmaya sert kontağı ile özellikle finansal konularda dikkatli adım atmalı, riskli işlerden ve riskli yatırımlardan uzak durmakta fayda var. Borçlar, vergiler konusu sizlere biraz stres yaratabilir.

21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil birçok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer taraftan yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlardan da uzak durmanız. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz.

5 Temmuz’da ise 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Bu tutulma ile birlikte, sağlık ve iş ile ilgili konular gündeminizde olacak. İş ortamınızda ani bir takım değişiklikler meydana gelebilir, iş ortamınızın kurumsal yapısında olabilir bu değişiklikler. Sürpriz yükselişler, terfiler söz konusu olabilir. Eğer iş arayışınız var ise sürpriz ve beklenmedik bir şekilde işe başlayabilirsiniz. Eğer kafanızda kendi iş yerinizi açmak gibi bir planınız var ise tutulma ile birlikte harekete geçebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için 2 hafta kadar beklemekte fayda var.

22 Temmuz’da Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay burcunuzda seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular fiziksel görünümünüz, yeni başlangıçlar, atılımlar yapma isteğiniz, bireysel anlamda istek ve hedefleriniz olacaktır. Yaklaşık bir aydır koşulları ve şartları çok fazla isteğiniz doğrultusunda yönetemediniz, şimdi ise koşullar tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. İsteklerinize ve hedeflerinize çok daha kolay ulaşabileceksiniz.

5 Ağustos’ta Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor, parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım-satım konuları sık sık gündeme gelebilir.

19 Ağustos’ta burcunuzda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’a Mars destekleyici bir konumda olacak. Hayatınızda yeniliklere yer açmanın vakti geldi. Bu Yeni Ay zamanı iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız, fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz. Sizi tam anlamıyla dört ayak üzerine düşürecek bu Yeni Ay. Özellikle yalnız olanlar, hayatınıza yeni birini almak için hazırlıklı olabilirler. Size keyif, mutluluk verecek yeni adımlar atacaksınız. Sizin yerinize şimdiden heyecanlandım! Bu Yeni Ay maddi fırsat ve olanaklar, büyümenizi sağlayacak koşulları gündeme getirebilecektir. Mars'ın destekleyici durumda olması, yurt dışı, uluslar arası işler, eğitimler, seyahatler, satış-pazarlama-reklam ile ilgili işlerde motivasyonunuz yüksek olacak. Oldukça çözüm odaklı, hızlı ve olumlu sonuçlar elde edeceğiniz bir Yeni Ay olacak sizler için.

6 Eylül’de ise ilişkileri ve aşkı sembolize den Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar seyahat edecek. Hayata daha olumlu ve pozitif bakmaya başlayacaksınız. Sevgi hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Yalnız olanlar, aşk, sevgi, cinsellik gibi konuları hayatınıza çok daha rahat çekebileceksiniz. Türlü teklifler alabilirsiniz, değerlendirip değerlendirmemek size kalmış! Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilir, bakıma gidebilir, size yakışan farklı saç modellerini deneyebilirsiniz. Yaşamınızı güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Yalnız bu süreçte şeker ve tatlı ihtiyacınız artabilir. Daha sıcak ve spontane ilişkiler kurabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz gayet flörtöz bir süreç sizleri bekliyor olacak

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 9. evinde geri gidiyor olacak. Öncelikle trafikte ve seyahatlerde dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak, kazalara çok daha açık olabileceksiniz. Çıkacağınız seyahatler engeller, kısıtlanmalar, stres yaratacak durumlar ortaya çıkabilir. Hukuksal konularda yine bazı gecikmeler oluşabilir, keza yüksek eğitimle ilgili konular da stres yaratabilir hayatınızda. Kendinizi bu alanlarda ifade ederken çok daha fazla enerji sarf etmeniz gerekebilir. Mars geri giderken enerji ve motivasyon düşüklüğü yaratır. Din, felsefe, hayatın anlamı üzerine sık sık çevrenizdeki kişilerle fikir ayrışmalarına düşebilir, gergin ortamlar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkileriniz de bu stresli çemberin içinde olabilecek. Uzun vadeli planlar yapmak yerine daha kısa vadeli hatta günü kurtarıcı planlarla zamanınızı geçirebilirsiniz. Zamanında küçük gördüğünüz, sandığınız, önemsemediğiniz bir takım meseleler büyüyerek önünüze gelebilir bu dönemde.

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Dostlarınız, arkadaşlarınızla olan ilişkiler bu tutulmanın ana konusu olacak. Arkadaşlarınızla birlikte farklı ve değişik fikirleri hayata geçirebilir, birlikte seyahatlere çıkabilirsiniz. Bu dönem bazı dostlarınızın önemli sırlarını öğrenebilirsiniz, sizinle paylaşabilirler. Diğer yandan bu tutulma ile sürekli sorun çıkaran, yalan söyleyen, fikirleri sürekli değişen ve sizin de aklınızı karıştıran arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarmak isteyebilirsiniz.

14 Aralık’ta ise 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Bu tutulma, aşk hayatınız ve çocuklarınızı ilgilendiren noktada meydana gelecek. Mars’ın desteğinden dolayı, çocuk sahibi olmak için hareke geçebilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda hedeflediğiniz, amaçladığınız her ne varsa rahatlıkla elde edebileceksiniz. Yurt dışı, uluslararası işler, yabancılar, eğitim gibi, gündeminizde önemli konularınız olur ise rahatlıkla hedeflerinize bu konularda da ulaşabileceksiniz. Yalnız Neptün'ün sert kontağı yüzünden maddi konular, borçlar, yatırımlar, krediler konusunda kafanız biraz karışabilir. Çok dikkatli düşünmeden finansal atılımlarda bulunmamakta fayda var. Hesap hataları, ödemelerde hatalar yüzünden bankacılık işleriniz gereksiz yere uzayabilir.

17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn oldukça uzun bir süre 7. evinizde hareket edecek, ilişkilerinizi düzenleme, ilişkilerle ilgili sorumluluk alma, deneyim kazanma ve olgunlaşma süreci olacak sizin için. Tam Satürn buradan geçerken başlayan ilişkiler türk kahvesi tadında yavaş pişen, zorlu ama temeli sağlam olabilecektir. Satürn ilişkiler alanında sizi test ederken ilişkileri ve ortaklıkları olanlar eğer temeli sağlam değilse ayrılık zilleri çalabilir sizin için. Şimdi evli, mutlu, çocuklu modundaysanız Demet Akalın rüyaları misali, bir durup ilişkinizi gözden geçirme zamanı gelmiş demektir, eğer ilişkilerinizde su sızdıran çatlakları görmezden geldiyseniz, yollarınızı partnerinizle birden ayırabilir de. Partnerinizin davranışları, hareketleri size çok daha fazla batabilir, ona acımasızca eleştiri oklarınızı saplayabilirsiniz. Bu dönem yeni ortaklaşa girişimlere ve işlere başlayacaksınız öyle parayı hemen vururum, hemencecik bütün ortaklaşa işlerim büyür gider diye beklemeyin. Önce ezilecek, kavrulacak, pişeceksiniz ee bu da nerden baksanız üç seneyi bulacak. İşin güzel tarafı düşmanlarınız kendilerini net bir şekilde gösterecek ama güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız. Özellikle bu dönemde bel ve karın bölgenize daha fazla dikkat etmenizde yarar var. Yaşamınızdaki rekabet ve çekişme daha da artacak hazırlıklı olun. Oturduğunuz yerden işkembeden ona buna saldırayım demeyin zararlı çıkacak olan siz olursunuz. Bu arada bu Satürn bu dönemde sizi evlendirir de ve bu dönem yapılan evlilikler uzun ömürlü olur, tabii hala elinizde bir ilişki olursa.

Sene boyunca Jüpiter 6. evinizde seyahat edecek. İş, çalışma ortamı, sağlık ve günlük işler evine giren Jüpiter bu saydığım alanlarla ilgili türlü fırsat, şans ve olanağı da beraberinde getirecektir. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebileceğiniz bir işe giriş yapabilirsiniz. Ardı ardına mülakatlara çağrılabilirsiniz. İş ortamınızdan ve günlük yaşamdan çok daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz harika olmaya başlıyor. İş yaşamınızdan gelen gelirlerinizde artış bekleyebilirsiniz. Kişisel ve fiziksel gelişim sağlayabilmeniz adına fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi beni aslında ürküten tek nokta, eğer yediklerinize dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz ve bu aldığınız kiloları vermek zorlaşabilir. Diyet, spor gibi aktiviteleri hayatınızda canlandırmak için ideal bir süreç. Sağlıkla ilgili problemlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Jüpiter'in bu alana geçişi, sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak, en mükemmel, hatasız işler yapmanız konusunda sizi biraz da sınayacaktır. Bunların yanı sıra, sağlıklı beslenmek, hayatınızın kalitesini arttırmak amaçlı profesyonel destekler alabileceğiniz değerli bir süreç olacaktır. Yine bu süreçte kendi işinizi yapıyorsanız müşteri sayınız artarken, bazılarınız ise kendi işlerini kurmak için fırsatlar yakalayabilecekler. Bir senelik süreçte iş hayatına bakış açınız veya iş yerinizdeki organizasyonel yapıda büyük değişimler meydana gelebilecektir.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik, ikili ilişkiler alanında sizlere türlü fırsatlar ve olanaklar sağlamak için devreye girecek. Size güzel kazançlar sağlayacak sözleşmelerin altına imza atabilirsiniz. Yalnız ve bekar olanlar evlilik hazırlığına başlamalı. İkili ilişkilerden yana, partnerinizden ve eşinizden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Düşmanlarınız size zarar verecek bir mesafede olamayacaklar, lakin Jüpiter'in koruma kalkanı altında olacaksınız. Düşmanlarınızın kim olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Olası mahkemeleriniz sizden yana sonuçlanmaya başlayacak. Partneriniz, ortağınız veya eşinizle birlikte sık sık seyahate çıkabilirsiniz. Bu seyahatler yurt dışı seyahatleri olabilir. İlişkilerinizde daha konformist bir tavır sergileyebilirsiniz, her zamankinden çok sahiplenici olabilirsiniz. Eşinize finansal anlamda destek olmanız gerekebilir. Eğer yalnız iseniz, uzun soluklu bir ilişki için kendinizi hazırlayın. İkili ilişkilerinizde daha iyimser bir tavır da sergileyebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa şayet, eşinizle hır-gürle değil anlaşma ortamını sağlayarak da boşanabilirsiniz.

Bu sene aşk ile ilgili şanslı zamanlarınız: 1 – 14 Ocak arası, 6 Eylül – 3 Ekim arası.