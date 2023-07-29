1 Ağustos Kova Dolunayı: Aldırma gönül aldırma

1 Ağustos’ta saat 21.31’de Kova burcunda Dolunayı karşılayacağız. Güneş Aslan-Ay Kova karşıtlığıyla tamamlanma, sona erdirme, yeni bir sayfa için mevcut olanın kapanması son derece aktif bir şekilde çalışacak, düşünceler daha net ifade edilecek.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Ana gündemler insan hakları, özgürlük, arkadaşlık, sosyal hayat, teknoloji, bilimsel konular olurken, gelecek beklentilerinde yön değişimleri öne çıkacak. İç dünyanızda bastırdığınız konular bu dönem isyan ettirebilir. Güneş her ne kadar Aslan burcunda olsa da dolunay 6. ve 12. evlerde gerçekleştiği için fiziksel olarak kendimizi zaman zaman yorgun ve kaygılı hissedebiliriz.

Günlük hayatımızda, çalışma koşullarında, kariyer görevlerinde sorumluluklar fazlasıyla artabilir. Psikolojik ve fiziksel sağlık konuları önem taşımakla birlikte bazı tedavilerin başlaması, bazılarının bitişi, bazı operasyon kararları öne çıkabilir. Dolaşım, kalp, kardiyovasküler sorunlar, sırt hassasiyetleri, kramplar bu dönem artabilir. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz zira zehirlenmelere çok açık bir dönem. Doktor kontrollerinizi önümüzdeki 10 gün ihmal etmeyin. Kariyerde bazı sorunlar, kopuşlar yaşanabilir, parasal sıkıntılarla karşılaşılabilir.

Ay 12. Evde gizli konular, saklanan haberler yüzeye çıkabilir, çevreyle yüzleşmeler yaşanabilir. Rüyalar haberci olabilir, uyku sorunları artabilir.

Merkür ve Mars Başak burcundayken sonbahar döneminden önce bu dönem plan ve projelere hazırlık yapabilir, yoğun iş temponuzdan önce gelecek hedeflerinize düzenleme getirebilirsiniz.

Merkür- Satürn karşıtlığı sorunlu olan arkadaşlıklarda yol ayrımlarını, kardeşleriniz varsa onlarla iletişimde gerginlikleri ortaya çıkartabilir.



Bir otorite figürüyle anlaşmazlık yaşayabilir, kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Depresyon ve kaygı seviyesi yükselebilir. İyi yönüyle, doğum haritası uygun olana kimileri emeklerinin karşılığını alabilir, bir proje bitebilir, kaynaklarda artış yaşayabilir. Yeni ortaklık girişimleri, yeni sözleşmeler, işbirlikleri, anlaşmalar yapabilirsiniz.

Plüto düğümleri karelerken artık bir devrin kapandığına, hasıraltı edilen sorunlara daha fazla göz yumulmayacağına işaret. Kadersel yol ayrımları geri dönüşü olmayan bitişler getirebilir.

Ay Kova burcunda özgürlük yakarışlarını ifade ederken, devam eden Venüs retrosuyla beraber ilişkilerde kopuş ve bireysel hayata duyulan özlem, istek görülebilir. Geçmiş sorunların ortaya dökülmesi, birlikteliklerde ego savaşları, güç gösterileri yapılabilir. Restleşmeler yaşanabilir.

Kimileri evden ayrılabilir, aile yanından taşınabilir, kimileri şehir değiştirebilir.



Ağustos ayı hem ülkemiz hem dünya açısından oldukça zorlu. Yangınlarda artış, toprak hareketleri, dünya üzerinde seller, hortumlar, depremlere bağlı tsunamiler yaşanabilir. Eko sistemin bozulmasıyla tuhaf hava olayları yaşanılması artık kaçınılmaz. Teknolojik icatlar, keşifler yine bu dönem topluluklara duyurulabilir. Ülkemiz için zorlu ekonomik koşullar, spekülatif yatırımlar, para piyasaları, gayrimenkul gibi kriz yaratan konularla meşgul olabiliriz. Sanat camiasında skandal haberler meydana gelebilir.

Dolunay yaratıcı işler, sanatsal yetenekler, okült konular, tasarım, sanatla ilgili yetenekleri hayata geçirmek adına şans vadediyor. Yarım kalmış konular tamamlanabilir. Halkların hakları için savaşması, otoritenin güç gösterisi öne çıkacaktır.

Kova burcu aldırmamaktır. Hayata depresif bakıp mutsuzluğa odaklanmayın. Her şey değişime muhtaç bunu hatırlayın. İlerleyin. Kalbinize dönün. Hislerinizin sesine kulak verin.

Mutlu haftalar.