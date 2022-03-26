1 Nisan Koç Yeniayı: Kendime yeni bir ben lazım

1 Nisan saat 09.24’de Koç burcunda meydana gelecek Yeniay, baharın müjdecisi gibi. Nisan ayı oldukça önemli! Satürn-Mars’ın 4 Nisan’da kavuşarak Yeniayı etkisi altına alması, Venüs ve Mars’ın Balık burcuna geçişi, 12 Nisan’da Jüpiter-Neptün’ün Balık burcunda 166 yıl sonra yeniden kavuşacak olması ve 30 Nisan’daki Güneş tutulması rüzgara karşı yürümek gibi özetlenebilir.

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Astrolog Seyran Ataklı

Güneş ve Ay Koç burcunda yanına Merkür'ü de alarak bizi cesur, sınırları aşan, önce ‘ben' diyen bir enerjiyle sarmalayacak. Durağan hayatımız hızlanıyor. Yeniay artık silkelenip yeni fikirleri hayata geçirmemiz, ‘hareket berekettir' diyerek yeni başlangıçları yaşamımıza getirebilir.

Koç burcu nihayetinde öncüdür ve hedeflerin, hayallerin, kariyerde beklentilerin öne çıktığı bir gündemi başlatacaktır. Umutların peşinden gidilebilir, yeni çevrelere girilebilir, yeni tanışılan kişilerden, gruplardan destek görülebilir. Biraz başımıza buyruk hareket etmek isteyebilir, isteklerimizi dile getirirken bencil ve kaba olabiliriz.

Yeniay haritasında İkizler burcunun yükselmesiyle iletişim, haberleşme, eğitim, seyahat konuları tetiklenirken; yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar ve yeni tekliflerin gündeme geleceğini söylemek mümkün. Yeni girişimlerimiz, yaymak, büyütmek istediğimiz konular desteklenecektir. Aldebaran sabit yıldızı Yeniayla, ‘ne yaparsan dürüstçe yap' mesajı veriyor. 8-14 Oğlak- Koç-Yengeç ve Terazi burçlarında kişisel gezegenleri olanlar için etkili bir Yeniay. Bazı durumlarda seçim yapmak zorunda kalabilir, bu seçimlerle rotanızı başka bir yöne çevirebilirsiniz.



2 NİSAN 23.30- 3 NİSAN 08.30 ARASINI NOT ALIN

2 Nisan saat 23.30'da Güneş Merkür'ün kalbine girecek ve kavuşum 3 Nisan 08.30'a kadar devam edecek. Bu saatler arasında olmasını istediğimiz dileklere yoğunlaşabilir, olumlamalar yapabilir, şükür enerjisine girebilirsiniz. Rüyalarımız haberci olabilir. Dua, ibadet edebilir, meditasyon yapabilir, niyetlerinizi evrene gönderebilirsiniz.

Diğer yandan Kova burcunda kavuşacak Mars ve Satürn, hedeflere doğru yol alırken dürüstlük sınavıyla karşılaştırabilir, kimi zaman aksilikler ve engelleri ortaya çıkartabilir. Öfke patlamaları, tartışmaların alevlenmesi, bastırılmış duyguların feryadı ve manipülasyonun arşa çıktığı bir dönem olabilir. Kimi zaman harekete geçmekte, kimi zaman karar vermekte zorlanabiliriz. Burada Satürn bize emek vermeden karşılığını alamayacağımızı ifade eder. İstikrarlı olmamızı ister. Bir idealiniz varsa mücadele vermeden, sorumluluk almadan başarı getirmeyecektir.

Bireysel olarak kısıtlanmalar, engellerle karşılaştırabilir, hedeflerde sıkışmışlık ve ilerleyememe gibi durumlarla yüzleştirebilir. Beklentilerimizi iyi analiz etmeli, paramızı doğru değerlendirmeli, kaynaklarımızı korumalıyız. Ticari konularda bilmediğimiz, güvenmediğimiz kimseyle iş yapmamalı, hile hurdaya karşı temkinli olmalıyız. Kariyerde yükselme, yeni girişimler açısından destekleyecektir. Sabırsızlık ve aceleyle alınan kararlardan dolayı ayağınıza taşlar takılabilir.



Bu ay mottomuz; dinle, yavaşla, sakin ol, kendini geliştir. Saldırgan tavırlardan uzaklaş ve anlayış göster. Gökyüzünün vadettiği iyimser havaya rağmen kalıcı olana yönelmeli, uzun vadeye yayılan kararlar almalıyız.

Yeniayın yöneticisi Mars cesaretli, yoğun, aktif bir döneme işaret ederken, Satürn'le kavuşumu dünya üzerinde toplumsal olayları, özgürlükleri, yeni keşifleri, bilim, uzay, astronomi gibi konularda yenilikleri gündeme getirecektir.

Aktivist grupların protestoları, sivil toplum örgütlerinin mücadelesi, engellere başkaldırı, halkın isyankâr tutumları yükselebilir. Liderlerin çatışmaları, anlaşmazlıkları görünür olabilir, Koç enerjisiyle yaşanan savaştan zarar gören sivillere karşı hak arayışları öne çıkabilir.

Sağlıkta migren, baş ağrıları, baş bölgesiyle ilgili yaralanmalar, vertigo gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Delici, kesici aletlerden gelebilecek zararlara, yanıklara dikkat edilmelidir. Cerrahi işlemlerde artış görülebilir.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren 1 Nisan'ı takip eden 15 gün boyunca Yeniay etkisinde olacağız. Acele kararlar vermeyin, düşünmeye zaman ayırın.

Taze başlangıçlara diyelim.

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