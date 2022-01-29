1 Şubat Kova Yeniayı: Eskiyle yeni arasındaki sancı

1 Şubat’ta saat 08.45’ de Kova yeniayını karşılayacağız. Satürn’le kavuşan, Uranüs’e kare yapan Kova Yeniayı, ciddi, anilikler içeren kimi gergin enerjileri içinde barındıracaktır. Geçtiğimiz Yengeç Dolunayı Plütonik etkilerle çalışarak kimi hayatlarda ciddi dönüşümler meydana getirdi. Şimdi ise Satürnyen etkilerle meydana gelecek Yeniay, bazı koşulların zorunlu olarak düzene girmesi gerektiğinin altını çizecektir.

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Bu bireysel değil kolektifte birçok kişinin hayatını yeniden inşa etmesi zorunluluğunu anlatır. Yıkılanın yerine güçlenerek yenisi gelecektir. Değişim evlilik, meslek, kariyer, statü, ev, yer değişimini kapsayacaktır. Kısıtlı imkânlarla hareket etmek zorunda kalabiliriz.

Satürn Kova burcunun yöneticisidir. İnşa eder, sorumluluk ister. Olaylara gerçekçi bakmaya zorlar. Uranüs ise sınırların dışına çıkartan, olayları silkeleyen, kişilere ‘farklı pencereden bak' diyerek yeniliğe yönelten bir jenerasyon gezegenidir. An haritasında Yükselen burcunda Kova burcunda olması toplumsal alan, sosyal konular, yenilikler, teknoloji, bilişim, sosyal medya, elektronik, uzay, astronomi, astroloji, özgürlük ve devrimler konularına vurgu yapacaktır.

Gelecekle ilgili korkularımız, sorumluluklarımız, yapmak zorunda olduğumuz görevlerimiz Kova Yeniayıyla vurgulanabilir. 12. Evde meydana geldiğinden geçmişi sorguladığımız, yalnız kalmak istediğimiz, korkularımızla yüzleştiğimiz bir dönemi ortaya çıkartabilir. Kendimizi, yaşantımızı gözden geçirebilir, bazı farkındalıklar yaşayabilir, yeni bir yol haritası belirleyebiliriz. Bu durum yaşama geniş pencereden bakarak, uzun süredir beklediğimiz konuların kendiliğinden çözümlenmesine işaret edebilir.



Uranüs- Satürn karesine yabancı değiliz, 2021'de 3 kere bu kare deneyimini yaşadık. Kurallara başkaldırmak, özgürlük ve gerginlikle isyan edecek koşullar meydana gelebilir. Önümüzdeki 15 gün mücadeleci olabiliriz. Güneş-Satürn kavuşumu planlarımızı, hedeflerimizi gözden geçirmemize sebep olabilir. Ruhsal ve psikolojik sağlık sorunları tetiklenebilir. Kimileri için tedavi ve şifalanma kapısı açılacak, iyileşme yönünde olumlu gelişmeler meydana getirecektir.

Hem kariyer, hem ekonomik, hem genel yaşantımızda durgunluklar söz konusu olabilir. Venüs retrosu dün bitmiş olsa da, gölgeli günleriyle hala devam ediyor. Finans ve yatırımlar alanında riskli hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Aşk ilişkileri konularında isteklerinize henüz ulaşamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Yeniay anında retro Merkür'ün Plüto kavuşumu kariyer konusunda manipülatif etkilere maruz bırakabilir. Öfke sorunları ortaya çıkabilir. Yanlış anlaşılmalar artabilir, bir şeyin fazlaca üzerinde ısrar ederseniz hatalı davranışlara itebilir. Otorite figürleriyle tartışma, rekabet ve ısrarlı davranışlara karşı tedbirli olun, sert tutumlardan kaçının.

5 ŞUBAT İTİBARİYLE MERKÜR VE VENÜS RETROSU BİTİYOR. BİRAZ NEFES ALIYORUZ

Önümüzdeki hafta Merkür düz hareketine dönmesi artık hedeflerimizi gözden geçirmek, beklemiş, gecikmiş iş ve kariyer konularını toparlatacaktır. Piyasalarda hareketlilik ve yükselme Şubat ortalarına doğru hareketlenmeleri başlatabilir.



5 Şubat itibariyle duygusal ilişkiler, sanat, estetik, güzellik ve kişisel bakımda 41 gündür yaşanılan bekleyiş artık sona eriyor. Ertelediğimiz, beklettiğimiz, girişimleri yeniden ele alabiliriz. Size iyi gelmeyen bir ilişkiden, evlilikten, ortaklıktan özgürleştirebilirsiniz. Yeni projelere başlayabilir, yeni iş birliklerine adım atabilirsiniz. Satürnyen enerji kalıcı uzun vadeli ilişkilere başlatabilir.

Kova Yeniayıyla yapmak istediklerimizi hemen hayata geçiremeyebiliriz. Kova burcu hedefler, gelecek planlarımız adına engelleri karşımıza çıkartsa da, bu hedeflerimizden vazgeçmek demek değildir. İdeallerimizi yeniden ele almak, gözden geçirmek ve sağlam adım atmamızla ilgili olacaktır. Beklemediğimiz kişilerden geleceğimizle ilgili yardımlar, destekler alabiliriz.

Toplumsal olarak birlik beraberlik enerjisi öne çıkarken, gruplar, ekipler, sosyal organizasyonlar konularında yenilikler meydana gelebilir. Kadın hakları bu ay fazlasıyla öne çıkacaktır.

Ülkemizin 8. evinde meydana gelen Yeniay ekonomik zorluk, halkın fakirleşmesi, bankalar, vergi düzenlemeleri, kredi, dış borç yapılandırmalarını ön plana çıkartırken, finansal yeni kararların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eşitlik, adalet, insan hakları teması önümüzdeki 15 gün öne çıkabilir. Salgınla ilgili birtakım kısıtlamalar, kurallarla karşılaşabiliriz. Gıda konularında yeni yasalar gündeme gelebilir.



Elektrik kesintileri, ev içi aletlerde kazalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu dönem dünya üzerinde havayollarında çıkabilecek arızalar, uçak kazaları, fırtına ve hava muhalefetleri meydana gelebilir. Kuzey Ay düğümünün Boğa burcunda olduğunu unutmamalıyız. İnsanlık adına istikrar dönemindeyiz. Uluslararası konular yurtdışı konuları yabancılarla ilgili konular, hak hukuk mahkemeler, eğitim konularını öne çıkartacaktır.

Sağlıkta tansiyon, kalp, dolaşım, varis, diyabet rahatsızlıklarına dikkat edin. Tedavi, check up yaptırabilirsiniz. Jüpiter Balık burcunda karşınıza doğru doktorları karşınıza çıkartabilir. Hızlı hareket etme sonucu düşmeler, çarpmalar ve burkulmalar meydana gelebilir.

Fiziksel olarak zihinsel olarak kendinizi yormayın, zorlamayın. Duygusal olarak gerginlikten kaçının. Ayağınızı sağlam basın. Çevrenizle, ailenizle birlik içinde hareket etmelisiniz.

Yeni Ay’ın hayırlar getirmesini dilerim…

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