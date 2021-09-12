10 Eylül – 7 Ekim Venüs Akrep burcunda: Öldüren cazibe

7 Ekim’e kadar mutluluk, güzellik, ilişkiler, yaşamdan keyif alma gezegenimiz Venüs, Akrep burcu seyahatiyle tutkulu, biraz alengirli, yüzeyde olanı değil derinlerdeki duyguları harekete geçiren bir dönemi başlatıyor. İlişkilerde huzurlu ve dengeli davranışlar rafa kalkarken krizler, tartışmalar, yoğun duygular ön plana çıkacak.

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Venüs Akrep yerleşimi astrolojide zayıf ve zararlı pozisyonda deklare edilse de, aslında zekânın kıvraklığını, neyi isteyip neyi istemediğinizi ifade etmek konusunda müthiş avantajlar sunar. İsteklere ve amaçlara ulaşmak için daha hırslı, kararlı ve nokta atışları yapabilecek cesaret ve akla sahip oluruz.

Akrep burcu krizlerdir ve karşılaştığı krizleri çözümleyerek, deneyim alanını genişleterek var olmaya programlıdır. Duygusal birlikteliklerde cinsellik konusu öne çıkarken, kimi ilişkilerde bağlanma ve sahiplenme vurgusu öne çıkar. Sahip olmakla- ait olmak arasındaki köprü bu dönem iyice belirginleşir. Beklentiler artar, kalıcı olanın peşinden gitmek önem taşır. Uzun süreli ilişkiden kaçanlar yoğun duygu alışverişi sebebiyle partnerinden uzaklaşabilir. Bir tarafın hissettiği ihtirası diğerinin de hissetmesi arzulanır. Kimi zaman zorlayıcı, sevginin nefrete döndüğü ilişki deneyimleri meydana gelebilir.

Kaybetme korkusu, aldatma, aldatılma teması gündeme gelirken, güdüsel davranışlar artacaktır. Şüphe duygusu, abartılı takıntılar, yüzeye çıkan endişeler ve karşımızdakini kontrol etme isteği dedektiflik ruhunu ortaya çıkartabilir.



Gizli ve biraz da tehlikeli olanı merak etmektir Venüs Akrep.. Yasak aşklar ve platonik duygular bu dönem tetiklenebilir. Aşk kadar finansal göstergeler de aynı oranda önemli olurken, eşin, partnerin kaynaklarından yararlanmak, keyif ve zevk için yapılan aşırı harcamalar da gündeme yerleşecektir. Estetik işlemler, önemli ameliyatlar yaptırmak, doğurganlık için tedavi görmek için uygun bir dönemde olmadığımızın altını çizmek gerek.

Eylül ayı içinde Venüs'ün iki görünümü önemli!

16- 17 Eylül Venüs-Satürn kare açısı kendimizi iletişim açısından sıkışmış ve kapalı hissettirebilir, ikili ilişkiler ve maddi konularda tıkanıklarla karşılaştırabilir.

21-25 Eylül Venüs-Uranüs karşıt açısı ise birlikteliklerde sürpriz ayrılıkları, öfkeli çıkışları, elektrikli havayla birlikte sürpriz aşkları ortaya çıkartabilir. Manipülatif ilişkilerde baskıcı tutumdan kaçarak ayrılık kararları alınabilir. Ani başlayan bir aşk hikâyesinin ani bitişi şeklinde de sirayet edebilir. Eski aşklar yeniden alevlenebilir, alevlendi derken birden söne de bilir.



Yani olaylar her an değişebilir.

Nefret, kıskançlık, intikam ve gizli kapaklı işler, şüpheci tavırlar benliğinizi ele geçirebilir, haksız yere kazanç sağlayanların afişe olduğuna tanıklık edebiliriz.

Tıp alanı, özellikle psikiyatri, psikoloji dalları, finans sektörü, kimyagerler, fizikçiler, adli tıp, terapistler için kazanımların artacağı bir dönem olacağını söyleyebiliriz.

Hem kendi gücümüzü farkına varacağımız, hem de güç savaşları yaşayacağımız bir dönemden bahsediyoruz. Sırlarınızı paylaşırken temkinli olun, kime ne anlattığınıza dikkat edin.

Fiziksel sağlığınız kadar ruh sağlığınıza da özen göstermeyi ihmal etmeyin.

Mutlu pazarlar..

