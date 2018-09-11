10 Eylül haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta gökyüzünün ana teması güç kazanma üzerine kurulu olacak. Peki bu gökyüzü olayları neler ve en çok hangi burç ve yükselen burçlar etkilenecek? Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Bu hafta gökyüzünün ana teması güç kazanma üzerine kurulu olacak. Hepimiz hayatımızın belli alanlarında güç ve iktidar sahibi olmak için çaba sarf edeceğiz. Bu haftanın EN'lerine de göz attığımız zaman ise,

– Bu hafta en hareketli, en yerinde duramayan, motivasyonu ve cesareti yüksek, tuttuğunu kopartacak ve bir o kadar agresif olacak olanlar ise Kova, Aslan ve yükselen burcu bu olanlar. Zira Mars'ın Kova burcuna geçişi, onları ateş topuna döndürecek.

– Güneş/Plüton etkileşimi ile de kariyer konusunda en şanslı ve güç kazanacak olanlar ise Oğlak, Başak, Koç, Yay ve yükselen burcu bu olanlar ön sırada olacaklar.

– Güneş/Jüpiter etkileşimi ile haftanın en şanslısı, 4 ayak üstüne düşecek olanı, özellikle de parasal konularda bereketi bol olanlar ise Akrep, Terazi ve yükselen burcu bu olanlar olacak.

– Amma velakin ilişkiler, aşk ve ortaklıklar konusunda EN skandallara açık ve ilişkileri kopma noktasına gelme ihtimali olanlar ise Boğa, Balık ve yükselen burcu bu olanlar. Bu hafta eros onlarla ne yazık ki kavgalı.

– Ve ne yazık ki Hermes yani nam-ı diğer Merkür iletişim konularında sorunları yakalarından düşürmeyecek, hatalı kararlar verebilecek olanlar ise İkizler, Yengeç ve yükselen burcu olanlar.

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