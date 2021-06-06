10 Haziran Güneş tutulması: Kaderle buluşma

Önümüzdeki 6 ay bireysel ve kolektif alanlarda önemli etkilerle karşılaşacağımızın sinyallerini göstermektedir. 6 ay diyoruz ama içinde bulunduğumuz Haziran ayı tutulmayı tetikleyen diğer görünümlerle birlikte dünya genelinde özellikle doğal afetleri öne çıkartacaktır.

İçimize bir parça su serpecek kısmı şu, Halkalı bir güneş tutulmasıyla hayatımıza giren Covid gene halkalı bir tutulmayla hayatımızdan çıkmaya hazırlanıyor. 2021 sonbahar, kış ayları dikkate davet edecek olsa da 2022 kış bitimiyle pandemi korkusundan kurtulacağımızı söyleyebilirim.

Güneş tutulması aynı zamanda bir Yeniay olsa da tutulmanın yöneticisi Merkür'ün retro konumda olması yaşantımızdaki her mevzuda arıza çıkma potansiyelinin yüksek olması. Hiçbir şey göründüğü gibi değil.

Adı üzerinde gezegen geri gidiyor. İletişim karışık, zihinler yorgun. İstikrar ve güven konuları sallantılı. Karşımıza gelen her konuyu iki kere kontrol etmek gerekiyor.



Tutulmanın meydana geldiği İkizler burcu ulaşım, eğitim, ticaret, iletişim, medya, gazeteciler, kardeşler, yakın çevremizi temsil eder. Bu konularla birlikte 9. Evde meydana geleceğinden uluslararası konular, hukuk, akademik konular, uluslararası yolculuklar, seyahatleri geniş çapta gündeme getirecektir. Turizm, seyahat, eğitim konularında karmaşalar ortaya çıkabilir. Medya, basın yayın ve gazetecilerle ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Dalgınlık ve konsantrasyon zorluğu artacağından ulaşımda kazalar artabilir. Diğer yandan Mars 29 derecede öfke, gerginlikler ve ani davranışlarla ilgili hortum kıvamında sert rüzgarları estirebilir. Huzursuzluklar artarken, tartışmalar alevlenebilir. Egosantrik davranışlara bu dönem dikkat etmek gerekiyor.

Retro bireysel anlamda yeni olandan ziyade geçmiş konuları ortaya çıkartacak, geçmişte çözülmeyen konuları ele alıp değerIendirmeye tabi tutacaktır. Merkür'ün Neptün'le zorlu etkileşimi kanma, kandırılma, aldatılma, sahtekarlıklar, belirsizlikler, kafa karışıklıkları, bilgi kirliliği, yalanlar ve iftiraları öne çıkartacaktır. Skandal ve ifşalar artabilir, hayal kırıklıkları yaşanabilir. Niyet bu dönem önemli olacak, kötü niyetin cezası ağır olacaktır. İnandığımız, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz konuların doğruluğu tartışılacaktır.

İlişkilerde, aşk hayatında, ailevi konularda karşılaşmış olduğunuz hak hukuk kavramları ilahi bir adaletle yerini bulacaktır. Neptün etkisiyle sezgiler artarken, rüyalar haberci olabilir. Satürn'ün tutulma haritasına desteğiyle çocuklarınızla ilgili ertelediğiniz planları, isteyip yapamadığınız eğitimleri hayata geçirmek isteyebilirsiniz.



Türkiye'nin 12. Evinde meydana gelecek Güneş tutulması kontrol dışı durumları, gizli düşmanlıkları, ifşaları, saklanan bilgileri, skandal diyebileceğimiz durumlara parmak basıyor. Kolektifi ilgilendiren hastaneler, sağlık sektörü, aşı ve tedavilerle ilgili sevindirici haberlerle karşılaşabiliriz.

Bunun yanı sıra devlet yöneticileri, mecliste çıkabilecek gergin etkiler, iktidar ve muhalefet arasında yaşanabilecek sıkıntılar meydana gelebilir. Ekonomik konularda zorlanmalar, işsizliğin artışı ve buna bağlı grevler de önümüzdeki 6 ayın önemli konuları arasında yer alıyor.

Tutulmadan en fazla etkilenen İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları olacak. Ve tabii bu burçlarda kişisel gezegenleri olanlar. Bireysel olarak yanlış anlaşılmalara, olayları büyütmemeye, aile ve hayatınızdaki otorite konumundaki kişilerle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor.

Güneş tutulması kendi başımıza yapmakta zorlandığımız bir türlü harekete geçemediğimiz başlangıçları hayatımıza taşıyacaktır. Hiçbir şey düşündüğünüz gibi olmayabilir, ancak olacak olan olması gerekendir. Ne demiştim yazının başında kader planı devrededir.

Açılan her sayfanın temiz ve hayırlar getirmesini dilerim.

Mutlu haftalar

