10 Temmuz Yengeç Yeniayı: Beyaz bir sayfa açıyoruz

2 tutulma, Merkür retrosu, Uranüs- Satürn karesi ve Mars'ın Aslan burcunda bu kareyi tetiklemesi derken zorlu Mayıs ve Haziran ayını geride bıraktık, ancak tam rahata ermeye vakit var.

Öncü burçlar başlangıç enerjilerini ifade eder. Ev, aile, yuva kavramları öne çıkarken, duygusal dünyamız, içsel ihtiyaçlarımız, korunma ve güven arayışlarımız artacaktır. Göksel semboliklerin diliyle bedenimizi ve ruhumuzu nasıl beslediğimizi sorgulayacaktır. Kendimizi emniyette hissetmek isteyeceğiz. Her Yeniay yazımda özellikle belirttiğim gibi, Yeniay başlangıç enerjileri, yeniliktir. Güneş ve Ay'ın kavuşumudur. Yeniay zamanı Ay'ın ışığının kapanması ve gökyüzünde görünmemesi, başlangıçlar adına 3 gün sonrası, yani hilal fazını beklememiz en doğrusu olacaktır.

Önümüzdeki 15 gün boyunca geçmişle ilgili değerlendirmemizi yapacak, kendimizle yüzleşecek ve eski defterleri artık kapatacağız. Taze enerjilere bürünerek somut olarak kendimizi ortaya koyacağız. “Mutlu muyuz?” ve “Huzurlu olmak için ne yapmam gerekiyor?” şeklinde sorularla öz benliğimizle yüzleşeceğiz. Kendimize yöneleceğiz.



Sosyal çevre, arkadaşlar, topluluklara katılmak, yeni insanlarla tanışmak adına önümüzdeki 15 gün hareketleneceğiz. Bize yardım edecek, yeni kapılar açacak insanlarla tanışabiliriz. Gelecek hayallerimizi öne koyarken, hayata geçirmek istediklerimizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Jüpiter'in Yeniaya açısı duygusal yoğunluğumuzun, beklentilerimizin artacağına işaret edecek diyebiliriz. Jüpiter abartmaktır, büyütmektir. Kafamızda neyi düşünüyor ve bekliyorsak bunu fazlalaştırır. Beklentilerimizin gerçekleşmemesi durumunda hayal kırıklığını ortaya çıkartabilir. Plüto'nun sert etkisinin tanımı ise “Dönüşmeden rahat yok, bildiğin yolu artık değiştir” mesajı verecektir. Uranüs- Satürn etkileri devam ederken yeni başlangıçlara, hedeflere giderken ayağımızı yere sağlam basmamız gerektiği öne çıkacaktır.

Venüs ve Mars'ın Aslan burcunda kavuşumu taze aşkları, flörtleri, tutkulu ilişkileri başlatırken, bu dönemde başlayan ilişkileri ciddiyete döndürebilir. Evlilik teklifleri ilişkiyi renklendirebilir. Tabii heyecan ve duygu yoğunluğu artarken, Satürn- Venüs karesi ilişkilerdeki sorumluluk duygusunun da altını çizecektir. Kimi ilişkiler kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilir.



18 derecedeki Wasat yıldızı Yeniaya etki ediyor. Satürn ve Mars karakterindeki bu yıldız zehirli gazlardan gelecek tehlikeleri, şiddeti, dirsek ve kol yaralanmalarını ortaya çıkartabilir. Ortaklıklarda kayıpları, ani ünle gelen kayıpları, para kayıplarını meydana getirebilir. Sağlıkta rahim, mide, göğüsler ve bel bölgesinde hassasiyetleri ortaya çıkartabilir.

Ülkemizin haritasında Yeniay Yükselenin üzerinde gerçekleşiyor. Huzurumuz, aidiyet duygumuz önem taşıyor. Denizler, Marmara'daki müsilaj, Kanal İstanbul projesi bu dönem çokça konuşulabilir. Plüton'un etkileriyle kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Meclis düzenlemeleri, yasa değişiklikleri, seçim havası ortaya çıkabilir. Gizli düşmanlıklar, arkadan çevrilen dolaplar, gizli konular ve skandallar gündeme gelebilir. Para piyasalarında iniş çıkışlar, altınla ilgili hareketlenmelerin aktifleşeceğini söyleyebiliriz. Liderler, sanat camiası, ünlülerin sürpriz ilişkileri, sürpriz ayrılıkları, kadın figürlerin atışmalarını, kavgalarını, gergin söylemlerini duyabiliriz.

Fiziksel görüntümüz, kendimizi dış dünyaya nasıl gösterdiğimiz bu dönem öne çıkarken imajımızla ilgili yenilenmeler yapabiliriz. Evle ilgili yenilikler, tadilat, dekorasyon değişiklikleri, taşınmayı, kendimizle ve evimizle ilgilenmeyi öne çıkartabilir. Yengeç burcu ana rahmidir. Annelerimize olan özen ve ihtimamı arttıracaktır. Ebeveynlerimize daha fazla vakit ayırabilir, yazı iyiden iyiye hissettiğimiz günlerde denize olan özlemimiz seyahat planlarını hızlandırabilir. Artistik yeteneklerimiz, hobilerimizle ilgilenebilir, yaratıcılığımızı parlatabiliriz.

Kısaca yeni bir sayfa, yaşam sevincinin ışıldamasıdır Yengeç Yeniayı.

Şifa dolu günlere diyelim.

Mutlu haftalar.

