11 – 28 Temmuz Merkür Yengeç burcunda: Sezgiler dile geliyor

Yengeç burcu yuva, ev, vatan, ailedir. Yuvamızla, ailemizle ilgilenmek, ebeveynlerimizle geçmişte konuşulmamış, çözülememiş problemler varsa onları nihayete erdirmek için harekete geçebiliriz. Kimileri için ailevi sorumluluklar artabilir.



Bugün iletişim gezegeni Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesiyle pozitif ve iyimser duygular öne çıkacaktır. Empati duygumuz yükselirken, anılar, aidiyet duygusu önem kazanacaktır. Eski dostlarımızla görüşebilir, çocukluk hikayelerimizi dinlemek isteyebiliriz. Hayatımızda tıkanmış alanlarda fırsatlarla karşılaşabiliriz. Sevdiklerimizle, ailemizle bir arada olmak, düşüncelerimizi paylaşmak, geçmişi yad etmek isteyebiliriz.

Kararsız kaldığımız konularda karşımızdakinden onay almak ihtiyacı öne çıkarken, Yengeç burcunun belirgin özelliğiyle alıngan, hassas tepkiler verebiliriz. Sezgilerimiz yüksek olacak, affedici duygularımız öne çıkacaktır. Anlaşmalar, sözleşmeler, başvurularımız için atak davranabilir, basın yayın, sosyal medya, sunum, projelerle ilgili çeşitli şanslarla karşılaşabiliriz.

Destek vereceğiz, destek alacağız. Evlilik kararları alınabilir, çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel haberler gelebilir, çocukları olanlar için onların genel düzeni, eğitimleriyle ilgili gelişmelerle karşılaşabiliriz.



Önümüzdeki haftaya etki edecek Venüs- Satürn karesi duygusal ilişkilerde sorumluluk almanın önemine işaret ederken, eski defterleri açıp, eski yaraları gündeme getirebilir, kimi yollar ayrılabilir. Sürpriz gerginlikler, kısıtlanmalar, baskılar yaratabilir. İlişkiler ve maddi kaynaklarda bazı gecikmeleri ortaya çıkartabilir.

İyi tarafından bakalım.

Çaba göstermek, yılmamak ve bir parça esnek olmaya özen göstermek önümüzdeki 15 gün önemli. Korkularımızla yüzleşip, yaralara merhem olmak için Yeniay tüm desteğini sunacak hem kendimize hem başkalarına nazik davranmaya teşvik edecektir. Var olan, ya da çıkabilecek hayal kırıklıklarına karşı üstesinden gelebilecek bir farkındalığa sahip olabiliriz. Niyetlerimizi belirleyelim, hedeflerimizi somutlaştırmak için harekete geçelim.

Merkür'ün Yengeç burcu seyahatiyle şefkat ihtiyacımız artacak, sevdiklerimizi korumak, bakmak, beslemek isteyeceğiz. Kendimizi güvende hissetme ihtiyacı öne çıkacak. Kimileri için yolculuk planları artarken, kimileri evinde tadilat, tamirat işlerine girişebilir. Ticari konularda kazanımlar, mesleki beklentileri olanlar için, başvurular, iş değişimleri adına beklenilen haberler önünüze gelebilir. Beklemediğimiz yerden gelecek sürpriz desteklerle karşılaşabiliriz.

Yarım bırakılan işleri tamamlamak ve düzene sokmak önümüzdeki günler adına önemli. Ertelediğiniz ne varsa harekete geçin, çünkü hızlı bir şekilde sonuçlandığına şahit olabilirsiniz.

Venüs ve Mars'ın Aslan burcundaki kavuşumu hayatın tadını çıkarmak, tutkulu olmak, yeni aşklara yelken açmak konularında oldukça etkili olacaktır. Venüs- Mars kavuşumu isteklerimizde hırsın ifadesidir. Dürtüsel yakınlaşmalar artabilir, riskli yatırımlara yönelmek isteyebiliriz. Konfor için harcamalar artacaktır. Aşırılık Uranüs'ün temasıyla ortaya çıksa da Yengeç burcunun tanımıyla dikkate davet edecektir.



Ev almak, taşınmak, gayrimenkul alım satım, yeme içme, lojistik ve otelcilik sektörü için bereketli zamanlar. Kamuyla ilgili işleriniz varsa görüşmeler yapabilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Yengeç burcuyla kadınlar öne çıkarken, estetik güzellik konuları zirve yapacak, kilo vermek, beslenme sistemine değiştirmek isteyenlere kolaylık sağlayacaktır.

Global olarak para piyasaları, bankalarla ilgili beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Sağlıkta mide ve göğüslerde çıkabilecek hassasiyetlere dikkat.

28 Temmuz'a kadar mantıkla değil kalbimizle hareket etme zamanındayız. Alışkanlıklar öne çıkacak, geleneklere önem vereceğiz. Anılar gözümüzde canlanacak, geçmişi dile getireceğiz. Kimi zaman kaygılara kapılacak, kimi zaman içe döneceğiz.

Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki köprü gibi…

Mutlu pazarlar.

