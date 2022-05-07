11 Mayıs – 28 Ekim Jüpiter Koç burcunda: Yeni maceralara hazır mısın?

Güneş sisteminin en büyük, 63 uydusu olan, manyetik alanı en güçlü gezegenimiz Jüpiter, mitolojide adı Zeus olup, Satürn’ün oğlu, tüm Tanrıların yöneticisi olarak geçer. Kendini kızdıranlara şimşeklerini yolladığı söylenir.

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Astrolog Seyran Ataklı

Yeryüzündeki nizam, adalet ve düzeni barındırır. İnançları anlatır. Toplumun ihtiyaçlarını belirler, fiziksel ve ruhsal alanda yayılmayı temsil eder. Astrolojide büyük iyicildir, ancak sınavları karmanın öğretmeni Satürn'den daha zordur.

Genişleme şans ve fırsat gezegeni Jüpiter 2022 yılı içinde sürdürdüğü Balık burcu yolculuğuna ara vererek 11 Mayıs- 28 Ekim tarihleri arasında Koç burcunda yolculuğuna başlayacak. Bu tarihler arasında yaşayacağınız olaylara dikkat edin derim. Zira önümüzdeki yılın bir ön gösterimi şeklinde karşınıza gelebilir, yaşamınızda yer bulabilir.

2022 yılında Jüpiter'i hem Balık burcunda hem de Koç burcunda deneyimleyeceğiz. Güçlü olduğu, şifa dağıttığı, iyileştirdiği Balık burcu etkisinden sonra öncü Koç burcunda başlayacak yolculuk, önemli olayları tetikleyecek. Mahmurluktan uyanıp bize yüksek motivasyon sağlayacak.

Jüpiter Koç burcunu sever, destek getirir. Koç burcunun ilk 6 asaletlidir. Yeni girişimlere teşvik eder, cesaret aşılar, harekete geçirir. Doğum haritalarınızda Jüpiter hangi evinizde ilerliyorsa size o alanda şans ve fırsatlar getireceğini söyleyebiliriz. Girişimde bulunmanız dahilinde fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Daha önce denemediğiniz şeyleri deneme ve kazanç sağlama söz konusu olabilir. Bireyselliğimiz öne çıkacaktır.



Jüpiter oturduğunuz yerden şans getirmez, hareket ister. Rekabet enerjileri artar, hamle yapmaktan geri kalınmamalıdır. Yetenekler ortaya konacaktır. Ufkumuzu genişletmek, uzak yerlere seyahat, kendini geliştirmek anlamında fayda sağlayacaktır. Bakış açımızı değişime iterken, ilişkiler daha iyi yönetilebilir. Fikirlerinizin yenilenmesi şeklinde ortaya çıkabilir. İletişimde ve davranışlarda daha riskli davranılabilir. Yeni insanlarla tanışmak, farklı kültürlerden kişilerin bir araya getirdiği sinerjiden yararlanmak manevi olarak doyuma ulaştırabilir.

Koç-Terazi-Yengeç ve Oğlak burçlarında kişisel gezegenleri olanlar önemli değişimler ve atak girişimlerle karşılaşabilirler. Bu dönem yenilenin, ilk adımı atın, kendinizi gösterin. Uranüs Boğa açısıyla dikkat çekici dönüşümler yaşamaya devam edeceğiz. Beklenmedik sürprizli değişimlere yıl boyu kucak açmak gerek.

Jüpiter büyüteçtir. Neye odaklanırsanız onu büyütür. Bu durumda enerjinizi düşürmeyin, umudunuzu yükseltin derim.

Global olarak Jüpiter Koç seyahati savaş enerjilerini arttıracaktır. Askeri konular tetiklenecektir. Ülkelerin birbirlerini meydan okumaları artabilir. Bombalamalar, terör eylemleri, suikastler, saldırılar yaşanabilir. Balık burcundaki Jüpiter'in ardından Koç burcunun ilk dereceleri Covid konusunda insanlıktan gizlenen sırları ortaya çıkartabilir.



Özellikle orman yangınlarında artış yaşanabilir. Eğitim alanında yeni girişimler, hukuk, davalar, uluslararası ticaret alanında genişleme, yeni buluşlar, turizm ve teknolojik alanda yeni adımlar atılması söz konusu olacaktır. Medya ve yayıncılık alanda dönüşümler, sosyal medyanın gücünü arttırması gündeme gelecektir.

Türkiye'nin 10.evinde gerçekleşecek seyahat 2011 yılında yaşanan olayların benzerlerine ışık tutabilir. Hatırlarsanız 12 Haziran genel seçimi, sonrasında gerçekleşen yemin krizi, Ankara'da gerçekleşen bombalı terör eylemi, Elazığ ve Van'da yaşanan depremleri örnek olarak gösterebiliriz. 2011 yılı ayrıca küresel siyasete Arap baharını hediye etmiştir. 2022 sonbahar dönemi seçim gündemini karşımıza getirecektir.

Tutulmalar, Uranüs Boğa geçişi ve Jüpiter Koç transiti 6 ve üzeri yaşanabilecek depremleri meydana getirebilir. Özellikle Doğu Anadolu ve Ege bölgesinin risk açısından daha yüksek olduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Hareket bereket getirecektir. Tabii ki Koç burcunun negatif yönlerine dikkat ederek.

Ego tuzaklarına düşmeden, abartmadan, güç zehirlenmelerine kapılmadan…

Mutlu haftalar.

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