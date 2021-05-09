11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar

27 Nisan'da meydana gelen Akrep dolunayı ve Boğa burcundaki gezegen kümeleşmesi geçtiğimiz haftalarda beklenmedik ve zorlu günleri önümüze getirmiş olabilir. Ameliyatlar, kayıplar, dönüşümler, bitişler, kimlik çatışmasıyla gelen ruhsal, psikolojik sorunlar, kaynaklar, ortak gelirler ve miras konularında sıkıntılar, buna ilaveten, ikili ilişkilerde yüzleşmeleri ön plana çıkartmış olabilir.

Boğa yeniayı somut adımlar atacağımız, harekete geçeceğimiz enerjileri önümüze getirecektir. Yeniay büyümeyi ifade eder. Tohum atmaktır. Yeni bir işe başlamak, yeni atılımlar yapmak, yeni kararlar almayı temsil eder. Boğa burcu ise maddi anlamda sahip olduklarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Ait olmak ve güvende hissetmektir.

Bu güvenlik dediğimiz şey ev, bark, mal, mülk, para, geliri yani materyalist konuları temsil eder. Duygusal ilişkilerde güven ve istikrar arar. Sahip olduklarına sarılır ve kolay kolay bırakamaz. Sabit, kalıcı, kontrollü olmayı ifade ettiğinden, uzun vadeli konularda başarı getirir.



Şartlarımızı tüm değişime rağmen korumak isterken ekonomi, finans, maddi kaynaklarımız bu dönem öne çıkacaktır. Maddi güç ve istikrar ararken, para konularında kısıtlanma, gelir-gider dengesi, bütçe hesaplamaları gündeme gelebilir. Mevcut koşulları korumanın yanı sıra, yeni girişimler, yeni görevler, mesleki değişimler, terfi arayışları, mesleki koşulların değişmesi mümkün olabilir. Göksel sembolikler kimilerine birikimlerini değerlendirmek adına şanslar da sunabilir. Borçlarınız varsa bu dönem yapılandırmanızı tavsiye ederim.

Plütonik bir Yeniay ve Yeniayın yöneticisi Venüs İkizler yolculuğundayken cesaret ve değişim enerjilerini tetikleyerek, harekete geçemediğiniz, acaba dediğiniz her konuda yüzleşmeler yaşatacak, destek verip kolaylık sağlayacaktır.

Gayrimenkul, mülk alım satımları, toprakla ilgili yatırımlar, tarım, gıda, estetik, güzellik konuları ve buralardaki hareketlenmeler öne çıkabilir. Uzun zamandır aklımızda ya da hayalimizde olan plan ve projelerin tohumları bu süreçte atılabilir. Yeniaya etki eden Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu anlaşmalar, sözleşmeler, yeni kontratlar, uzun soluklu imzaları gündeme getirebilir. Bu duruma iletişimin ve fikir alışverişlerinin arttığı, çevremizin desteğini hissedeceğimiz, yeni atılımları başarılı bir şekilde yönettiğimiz bir dönemin başlangıcı diyebiliriz. Ticari konuların yanı sıra, eğitimler, sunum ve projelerin öne çıkışı, sosyal medya alanında, sözlü, yazılı iletişimde yetenek ve şanslar bizden yana olabilir. Haberleşme ağımız güçleniyor.



Sağlıkta boyun ağrıları, boğaz, bademcikler, dizler, dişler, tiroid, hormonlarla ilgili sorunların yanı sıra gökyüzündeki Chiron- Mars karesi ilişkilerde gerginliklere, kazalara, tartışmalara dikkat çekiyor. Aile içinde, ebeveynlerle, eşinizle geçmiş konular açılabilir, sesler yükselebilir. Özellikle bu hafta radikal kararları ertelemekte fayda var.

Türkiye haritasında siyasi gelişmeler, seçim kararları, mecliste tartışmalar, iktidar ve muhalefet alanında gerginlikler, spekülatif piyasalar, altın ve dövizde hareketlilik söz konusu olabilir.

Yeniay, çaba ve emek verdiğimiz konuların karşılığını alacağımızın habercisi. Risklerin farkında, sorumlulukların bilincinde olarak geleceği planlama zamanı. En önemlisi harekete geçmek, konfor alanından çıkmaya cesaret gösterebilmek ve yeniye yer açmak.



Mutlu pazarlar..