11 Şubat Kova Yeniayı: Değişim dalgası

11 Şubat günü saat 22:05 de Kova burcunun 23 derecesinde bir Yeniay yaşayacağız. Kova özgürlükle, ilkelerimizle, sıra dışılıkla, isyanlarla ve devrimlerle ilgilidir. Bireysel anlamda ilişkilerde özgürleşme ihtiyacı, sıra dışı ilişkiler, kısıtlanan konularda öfke patlamaları ortaya çıkabilir.

Toplumsal konuları özellikle 15 gün vurgu yapmak üzere tüm 1 yıl boyunca çok konuşacağız. Bu kadar yüksek Kova enerjisiyle farklı görüşleri, özgürlük hareketlerini, isyan enerjilerini, liderlerin çatışmasını ve bununla ilgili haberleri bekleyebiliriz. Toplumsal öfkeyi anlamayan iktidarların başı sıkıntıya girebilir. İnsanların sokaklara çıktığını, hak hukuk arayışlarının arttığını göreceğiz.

Maddi konulardaki belirsizlik ve önünü görememe duygusu endişeleri arttıracaktır. Mars Boğa burcunda ekonomi konusuna işaret ederken, bireysel ve maddi güvenlik ihtiyacını öne çıkartacaktır. Harcamalara, kaynakları doğru kullanmaya özen gösterilmesi gereken bir dönemdeyiz. Eş, aile, varsa ortaklarla sorunlar, güç savaşları, geçmiş problemlerin yüzeye çıkması gibi konularla yüzleşebiliriz.



Merkür Retro'sunun da etkisiyle Kova yeniayı “gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun” mesajı veriyor. Bazılarımızın aydınlanma yaşayacağı muhakkak. Yürümeyen birliktelikler, sıkıntılı evlilikler sona giderken, kimi ilişkilerde de çözüm arayışlarının sonuç verdiğine ve ilişkilerde pozitif etkilerin görünürlüğüne şahit olabiliriz.

YENİ BULUŞLARA HAZIR OLUN

Global olarak yeni buluşlar, yeni aşı, keşifler, teknoloji, uzay, havacılık, meteoroloji konularını ve bu konulardaki gelişmeler gündem yaratabilir. Elektrik kesintileri yeniden gündeme gelecektir. Dijital haberleşme problemleri, teknolojik problemler, devletlerin siber saldırılara uğraması söz konusu olabilir. Finans dünyasında, bankalar, enflasyon, dış borçlar konusunda hareketlenmeler, para piyasalarında ani iniş çıkışlara karşı dikkat etmek gerekiyor.

2021 yılında Şubat- Haziran ve Aralık aylarında 3 kere sert etkileşim gösterecek Uranüs- Satürn karesi özellikle 17 Şubat civarı yüksek ölçekli depremler ve toprak hareketleri konusunda sıkıntılı bir süreci gösteriyor. Ortadoğu, Kıbrıs riskli bölgelerin başında geliyor. Devlet düzenlerinde değişimler beklenmedik haberler ortaya çıkabilir.

Mars'ın zorlu açılarını da hesaba katarak kazalara açık bir dönem olacağından sabırsız ani davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Havayollarıyla ilgili nahoş durumlar, kasırga, hortum gibi hava muhalefetleri, uçak kazaları meydana gelebilir.



Ülkemizin 8. Evine vurgu yapacak yeniay uluslararası konuları, müttefik ülkelerle ilişkilerimiz, kredi, dış borçla ilgili beklenmedik konuları ortaya çıkartabilir. Medya, basın- yayın, eğitim alanında yenilenmeler meydana gelebilir. Gençleri, üniversitelileri ilgilendiren gelişmelerde sesler yükselebilir, tutuklamalar gerçekleşebilir. Güvenlik güçleriyle ilgili durumlar söz konusu olabilir. İzmir- Seferihisar hattında depremler yıl boyu devam edecektir.

Sağlıkta nörolojik, zihinsel, psikolojik rahatsızlıklar, baldırlarda oluşabilecek ödem ve dolaşım problemleriyle karşılaşılabilir.

Şimşek etkisinde, enerjisi yüksek bu şubat ayında dostlarınızla, arkadaşlarınızla, çevrenizle vakit geçirin, gülün, motivasyonunuz yüksek tutmaya özen gösterin.

Bireysel anlamda Merkür Retro’su devam ediyor. 21 Şubat'tan önce yeni bir oluşuma başlamayın. Yeni yatırımlardan uzak durun.

Mutlu Haftalar.