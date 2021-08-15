12 – 30 Ağustos Merkür Başak burcunda: Sadeleşiyoruz

2 Kova Dolunay’ının arasına sıkışmış Aslan Yeniay’ının etkileri devam ederken 22 Ağustos’ta gerçekleşecek Mavi Dolunay’a doğru ilerliyoruz. Nedir Mavi Dolunay? Her ay bir kez yaşadığımız dolunayın, bir ay içinde ikinci kez yaşanmasına denir. Ortalama 2.5 yılda bir meydana gelir.

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Mars'la birlikte Merkür'ün de Başak burcuna geçmesi bizi akıl, mantıkla hareket etmeye davet edecek. Dönüşüm etkileri tam gaz devam ediyor. Yaşadığımız yangınların ardından geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığım Güneş- Uranüs karesinin etkileri geçmiş değil. Ani hava değişimleri, yağmurlar ve seller 24 Ağustos'a kadar devam edebilir.

Mars- Satürn 150'lik açısı olmasını istediğiniz işlerinizin tıkanması, durması ve yükümlü olduğunuz durumların yüzeye çıkmasıdır. Bazı engellerle karşılaşabilir, ne tarafa dönsem bir aksilikle karşılaşıyorum duygusuyla karşılaşabiliriz. Özellikle önümüzdeki hafta bir şeyleri oldurmaya çalışmayın, zorlamayın. Elinizden geleni yaptığınız anda kenara çekilmeye çalışın. Artık Başak burcu enerjisiyle sabır göstermeyi öğrenmek, anlayışla yaklaşmak içsel dengemizi bulmamıza yardımcı olacaktır.

Venüs yarın (16 Ağustos) yüceldiği, sevgi, barış, adalet kavramlarının güçlendiği Terazi burcunda ışıldamaya başlayacak. 10 Eylül'e kadar ilişkilerde, birlik beraberliklerde yaşamın keyfini çıkarmak isteyeceğimiz bir dönem başlayacak. Yeni ilişkiler, yeni başlayan aşklar, süregelen birlikteliklerde problemleri çözme yoluna giderek barış ve uyum yakalayacağız. Fiziksel görünüşümüz, moda, sanat konuları, imaj değişimleri yenilik getirecek. Estetik, güzellik konularında yenilikler yapmak isteyebiliriz. Her şeyin en güzeline olan talep keyfi harcama isteğini arttıracak. Çevremizle, arkadaşlarımızla sosyalleşirken, kadın figürlerden destek ve fayda sağlayabileceğimiz günlerdeyiz.



Merkür'ün Başak burcu yolculuğu da bir parça rahatlatıcı.. Aşırı sıcakların, yüksek oranda seyreden nem oranının normale döneceğine işaret. Çok çalışacağız, hızlı düşünüp, akıllı kararlar alacağız. Her şeyi süzgeçten geçirerek adımlarımızı sağlam atmak isteyeceğimiz bir döneme geçiyoruz. Aslan burcunun yakıcı enerjisinin ardından istikrar ve sükûnet isteyeceğiz. Sorumluluk alacak ve planlarımızı ciddiyetle hayata geçireceğiz. Detaylara önem vereceğiz.

Hataları, kusurları daha kolay bulacağız. Konsantrasyonumuz artarken, unutulmuş konuları ele alıp, çözümleme yoluna gideceğiz. Bu transit önemli anlaşmaları, projeleri, sunumları gündeme getirecektir. Gerçekleştirmek istediğimiz her şey bu dönem uzun vadeli olacaktır. Muhasebe yapmak, ne aldım ne verdim, ne kazandım ne harcadım, gelir gider, alacak verecek konularında dikkatle düzenlemeler yapabiliriz. Merkür bilgidir. En doğru, en gerçek bilginin peşinden gitmek, çevremizle doğru bilgi paylaşmak önem taşır. 30 Ağustos ‘a kadar sonrasında Güneş'in de Başak burcuna geçmesiyle elimize attığımız her konuyu mükemmelleştirmek isteyeceğiz.

Gölge yönüne de değinmek gerek. Takıntılar, endişeler artarken bir şeyleri daha doğrusu ilişkileri güzelleştireceğim derken kendimizi yorgunluğa teslim edebiliriz. Dozunda eleştiri bu süreçte önem taşır. Düzen, rutinler, sağlığımız, beslenmemiz öne çıkacak, el yetenekleri, hizmet, sağlık sektörüyle ilgili kavramlar öne çıkacaktır. Adım adım sonbahara doğru yaklaşırken bağışıklığımızı güçlendirebilir, beslenme sitemimizi değiştirebiliriz. Sağlığımızı, kontrollerimizi düzenle ele alabiliriz. Çalışma ortamında düzen, harcanan emek, plan ve projeleri itinayla ele alabiliriz.



Yeni eğitimlere başlamak için güzel bir dönemdir. Evinizde kullanmadığınız eşyaları ayıklayın, ihtiyaç sahipleriyle paylaşın, fazlalıklardan kurtulun. Sadeleşin, yeniye yer açın. Yaşam alanınızda, yuvanızda tadilat, tamirat yaptırmak, temizlik, düzen temaları öne çıkabilir. Merkür'ün Plüto ve Uranüs ile yapacağı toprak üçgeni kimileri için sağlık ve kariyer anlamında şanslı etkileri ortaya çıkartacaktır. Maddi konularda yeni kazanç kapıları, parayı biriktirmek ve değerlendirmek için kazanç sağlayabilir. Kendimizi ailemizi geleceğimizi güvence altına alma hissi bu dönem artar.

Merkür Başak yolculuğunda dikkat edilmesi gereken günlere de değinelim. 22-26 Ağustos arasında meydana gelecek Merkür- Neptün karesi dalgınlık, konsantrasyon eksikliği şeklinde ortaya çıkarken kafa karışıklıklarını meydana getirebilir. Önemli kararlarınızı bu dönemde almamaya özen gösterin. Yanlış anlaşılmalara, unutkanlıklara dikkat edin. Atılacak imzalar ve sözleşmeleriniz varsa bu tarihleri es geçin..

Mutlu pazarlar.

