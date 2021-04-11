12 Nisan Koç Yeniayı: Mücadele etmek zorundasın ama sonunda sen kazanacaksın!

Geçtiğimiz 10 günlük dönemde Terazi Dolunayı gerek ilişkilerde gerek hayatın içindeki görevlerimizde gerek çevremizdeki yüzleşmelerle bizi sınamış ve farkındalık kazandırmış olabilir.

Şimdi Koç burcundaki Yeniayla artık mantıkla, cesaretle adım adım atmak ve hedeflerimiz adına mücadele etmek adına güçlü etkiler altında olacağız. Bireysel ve toplumsal olarak içe döndüğümüz, planları sadece vizyonladığımız ancak harekete geçemediğimiz o zorlu ve miskin enerjilere veda edeceğiz. Artık geri planda durmaktan silkelenecek, rekabet duygusunu arkamıza alarak isteklerimiz için savaşacağız.

Kısaca özgüven depolayacağız.

Yeniay, yeni enerjileri anlatır. Bilginin kıymetini ve tecrübenin gücünü kullanarak önemli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Yaratıcılığımız yükselecek, tahminlerimizin ötesinde yenilikler ve hızlı etkileri hayatımıza getirecektir.

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 2021'in mottosu iken, Venüs-Plüto karesi gerek ilişkiler gerek maddi konularda güçlü değişimleri, güçlü dönüşümleri meydana getirecektir. Bilinçlenerek hareket etmek şart. Hayatımızı değiştirecek kararlar verirken, zafiyet taşıyan özelliklerle güçlü davranmaya itileceğiz.

Para piyasalarında önemli hareketlenmeler, istikrarsızlık söz konusu olurken, geride bıraktığımız Mars- Neptün karesi Covid'e dair artan rakamları önümüze getirecektir. Hatta işin içinde Plütonik etkiler varken ölüm oranlarında artışlarla karşılaşabiliriz. Sağlığımızın ne denli kıymetli olduğunu idrak ettiğimiz bu süreçte bağışıklığımıza ve korunmaya önümüzdeki 15 gün dikkat çekmek isterim.

Yeniay'a eşlik eden ‘Baten caitos' sabit yıldızı Satürn karakterinde olduğundan bizi kısıtlayan koşulları, sorumlulukları yerine getirmenin önemine değinir. Deniz kazaları, gemi kazalarına dikkat çeker. Bu dönem limanlarla ilgili problemler çıkabilir. Göç yıldızıdır. Yer değişimleri, çalışma koşulları dolayısıyla ülke ve şehir değişimleri gündeme gelebilir. Yalnızlığı anlatır. Kişide izole olma mecburiyeti verir ve bu bağlamda duygusal yalnızlığa, depresyona itebilir.

Bunun yanı sıra yeni ve sürpriz deneyimler ve görevler, özel ilişkilerimizdeki puslu durumların ortadan kalkması, sorumluluğunu bildiğin takdirde başarıya ulaşman gibi etkileri meydana getirebilir. Yolculuk ve seyahat planları bu dönem artacaktır. Ticari konularda yeni anlaşmalara dair olumlu başlangıçlar desteklenecektir.

Yeniay; Koç burcunun temel etkisi olan agresyon ve hızlı kararlarla yönünü şaşırmaman konusunda uyarıyor. Her şey hemen olsun deme, emin adımlarla ilerle. Çünkü “İş ve mesleki anlamda hırs ve cesaret kol kola giderken duvara toslama!” gökyüzünün mesajı..

Biraz da Türkiye. Ülkemizin 10. evinde gerçekleşecek Yeniay, müttefiklerle ilgili zorlanmalar, liderlerin keskin konuşmaları ve sert söylemlerini gündeme getirebilir. Vergi ödemelerinde aflar söz konusu olabilir. Sağlık konusunda yukarıdaki satırlarda da değindiğim gibi 12. Ev vurgusu pandemi, hastaneler, hapishaneler, kanunlarla ilgili düzenlemeleri ön plana çıkartabilir.

Koç enerjisiyle donanmışken kaza ve sakarlık enerjileri devam.

Baş bölgesi, sinir sistemi, migren ve kas ağrılarına dikkat.

Yeniay'ın hayırlar getirmesini dilerim.

8-18 Nisan arasında doğan Koç

10-20 Temmuz arasında doğan Yengeç

12-20 Ekim arasında doğan Terazi

9- 19 Ocak arasında doğan Oğlak burçları ve kişisel gezegenleri bu burçlarda olanlar Yeniay'dan en çok etkilenen kişiler olacaklardır.

Mutlu pazarlar.