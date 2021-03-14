13 Mart Balık Yeniayı: Ol der ve olur…

Yaratıcı enerjilerin gün yüzüne çıktığı, merhamet ve şefkat duygularımızın yükseleceği Balık Yeniayı, kontrol enerjisinden çıkarak teslimiyet duygusuna gireceğimizin işaretçisi olacak. Ruhsal yönlerimiz, Yaradan'la aramızdaki bağ kuvvetlenirken, yardımlaşma konularının toplumsal ve kişisel anlamda öne çıktığına şahit olacağız.

Kabule geçme duygusuyla hayata bakacağız. Balık burcunun aşırı fedakâr tutumuyla hareket etmek değil, elinden geleni yapıp akışta kalmaktan söz ediyorum.

İlahi plana teslim olmak isteyeceğiz. Balık burcu bütünün hayrına olan karşılıksız hizmeti temsil eder. Bu yüzden Yeniay bir şeyin olması için ‘ısrar etmemek' gerektiğine vurgu yapacak. Haritanın yükseleninde Yengeç burcunun olması ev, yuva, aile konularının önem taşıdığı, geleceğe dair hedeflerimizin, hayallerimizin öne çıkacağını gösterecek. Sanatsal ilham, yetenekler, yazmak, çizmek, resim, müzik gibi yaratıcı enerjiler yükselecek. Romantik tanışmalar, duygusal birlikteliklerde empati, yeni ilişkilere başlangıçlar devrede olacak.

Rüyalarımız haberci olacaktır. Bize belirli işaretler gösterebilir. Hislerimiz artarken, spritüel ve inanç konularında yapılacak çalışmalar öne çıkacaktır.

Kendi kendimize kalmak, iç sesimizi dinlemek isteyebiliriz.



Her etki toz pembe değil tabii. Neptün belirsizliğiyle kaos yaratabilir. Yüksek beklentileri olanlar için hayal kırıklıkları getirebilir. Yön duygusunun şaşması strese sokabilir, kafa dağınıklığı, konsantrasyon sorunları ortaya çıkabilir. Sisli ve puslu görünüm önümüzü görmeyi zorlaştırabilir. İletişimde gergin etkilere bürünebiliriz. Bırakılan kötü alışkanlıklar (sigara, alkol, yemek bozuklukları vb..) yeniden hayatımıza girebilir. Aman dikkat!

Önümüzdeki 10 günlük süreç aşk ilişkilerinde kendini feda eden kurban motifli durumları, kandırılma, aldatma ve aldatılma enerjilerini öne çıkartabilir. “Karşımdaki kişiye gereğinden fazla mı değer veriyorum?” sorusu zihni bulanıklaştırabilir.

Yeniay'ın akabinde yeni kararlar almak ve uygulamak adına 14-15 Mart günlerinde değil, Ay'ın hilal fazına geldiği 16 Mart itibariyle yeniliğe başlamak yerinde olacaktır.

Hava şartlarında yağışların artacağı döneme gidiyoruz. Yeniay'da su elementindeki gezegen etkileşimleri denizler, sular, sudan gelebilecek tehlikeler konusunda dikkate davet ediyor. Besin, ilaç, alkol zehirlenmeleri, depresyon, psikolojik buhranlardan dolayı intiharlar gündeme gelebilir.

Ülkemizin 12. Evine gelen Mars sağlık konusunda hassasiyetlerin devam ettiğini ve Covid'in artışını gündeme getirebilir. Kolektif anlamda huzursuz duygulara sürüklenebiliriz. Sınırlarımız, hükümette değişiklikler, ekonomik çalkantılar, spekülatif piyasada ani iniş ve çıkışlar, doğal afet risklerini de gündeme getirebilir.



Balık Yeniayı doğum haritanızda hangi evinizde doğuyorsa o konularda uyanış yaşanılması kaçınılmaz.

23 derece ve yakınlarında Balık, Başak, Yay ve İkizler burçlarında Güneş, Ay, Yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar için geçmiş- gelecek arasındaki köprüyü iyi kurmak, ayakları yere sağlam basan enerjilerle hareket etmeleri yerinde olacaktır.

Yeni ay kimilerine kabuğuna çekilip arınmayı, fazlalıklarından kurtulmayı getirirken, kimine duygusal hezeyanlar, kimilerine yeni ve sürpriz başlangıçlar getirecek. Bu minvalde duygu geçişlerini abartmamak, mantıklı ve gerçekçi planlar yapmakta fayda var.

Mutlu haftalar…