13 Temmuz Oğlak Dolunayı: Kabuk değiştiriyoruz

13 Temmuz’da saat 21.38’de 21 Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. Ay dünyaya çok yakın bir mesafede olduğu için bu dolunayı ‘süper ay’ olarak deneyimleyeceğiz. Hem duygusal, hem yaşanılan olaylar bakımından 13 Temmuz’u takip eden 15 gün sarsıcı ve kadersel etkilere sahip olacak. 2020’nin Ocak ayından beri ortaya konulan emeklerin tamamlanması gibi düşünebiliriz.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Astrolog Seyran Ataklı



Satürn tarafından yönetilen Oğlak burcu toplumsal statümüz, görevlerimiz, sorumluluklarımız, başarı hedeflerimizi öne çıkartacak. Gelecekle ilgili planlarımız, kurallar, düzenimiz önümüzdeki 15 gün dikkat çekecek.

29 Haziran'da Yengeç burcunda yaşadığımız Yeniayın ardından toplumsal kaygıların, korkuların, gizlenen sırların açığa çıktığı günlerdeyiz. Yengeç burcu vatan, millet, birlik, bütünlükle temsil edilse de toplumda yaşanan güvensizlik, geleceğe yönelik endişe dalgası devam edecek gibi görünüyor. Dolunayda Plüto etkisi yıkıcı, dönüştürücü, bireyin müdahalesinin bir işe yaramayacağının işaretçisi. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bilincinde olmamız gerek.

Bireysel olarak kontrol edemediğimiz olaylarla karşılaşabilir, uzun zamandır emek verdiğimiz konularla ilgili tamamlanmalar yaşayabiliriz. İyi yönüyle ilahi adaletin her zaman yerini bulduğunu deneyimleyeceğiz.

Yengeç-Oğlak aksı kariyer, yuva, ev, aile, ebeveynler alanını aynı anda çalıştırır ve bunların arasındaki dengenin kurulmasını ister. Ev almak, satmak, taşınmak gibi konular öne çıkarken, beklediğiniz ve olmaz denilen işler bir anda çözüme kavuşabilir. Evlenmeye karar vermek, yuva kurma planları hızlanabilir.

İkili ilişkilerle ilgili Venüs, Satürn ve Neptün'e farklı açılarda. Bu durum kimi ilişkileri sağlamlaştırır, kimi ilişkilerde hayal kırıklığı yaşatacaktır. Her ne şekilde olursa olsun ciddiyetle davranan ve elini taşın altına koyan kazanır.



Dolunay tüm olayları ortaya çıkartan, yüzleştiren, tamamlanma enerjileridir. Görev, şehir, yer değişimleri yaşanabilir, mesleki yol ayrımları meydana gelebilir, çalıştığınız yöneticilerle ilgili değişimler ortaya çıkabilir.

DÜNYA ÜZERİNDE

12. Evde gerçekleştiği için gizli düşmanlıklar, skandallar, ifşalar ve sistemlerde bazı sırların devam niteliğinde ortaya çıkışına şahit olabiliriz. Hırs ve güç zehirlenmesi yaşayan otorite figürleriyle ilgili sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Global olarak liderler, kanunlar, devlet yönetimi, kurumsal yapıların üst düzey yöneticileriyle ilgili dönüşümlü olaylar öne çıkarken, büyük şirketlerde yaşanabilecek iflaslar, küçük ölçekli şirketlerin kapanması söz konusu olabilir.

Ekonomik kriz artarak devam ederken, Plütonik etkiye giren Amerika'dan dünyaya yansıyan müdahaleler, önemli finansal kararlar söz konusu olabilir.

* Bankalarla ilgili sorunlar, yeni yasalar

* Hava dengesizlikleri

* Gıda üretiminde azalma

* Liderlerin değişimi

* Savaşın şiddetlenmesi

* Dünyada kıtlık enerjileri önümüzdeki 1 yılın önemli konuları arasında yer alacaktır.

Sağlıkta iskelet sistemi, cilt, diş ve özellikle dizlerle ilgili kronik hassasiyetler ortaya çıkabilir. Bağışıklık sistemi zayıf düşebilir. Kendinizi yorgun, halsiz hissedebilirsiniz. Psikolojik noktada duygusal gel gitler yaşanabilir.



Mars'ın 20 Ağustos'a kadar Boğa burcunda yolculuğu devam ederken birçok konuyu aynı anda çözmeye çalışmak gibi enerjilerden kaçınmak gerek. Ne kadar hırsla ve aceleyle karar verirseniz önünüze çıkan engeller o kadar artacaktır. 2022 zaten dönüşümden kaçmanın bir faydasının olmayacağını bizlere anlatıyor. Değişime karşı görmezden gelinen direnç duygusu duygusal dengeleri bozacaktır.

Oğlak Dolunayı koyduğun hedefe engel gözetmeksizin ilerlemektir.

Kabuk değiştirdiğimiz, hayatımızda tamirat yapmak zorunda kaldığımız, sonuç dönemindeyiz.

Hayırlar getirmesini dilerim.

Mutlu Bayramlar

İlginizi Çekebilir Güneş-Sirius Kavuşumu: Dünyanın 1 yıllık kaderi yazılıyor