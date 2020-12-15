14 Aralık Güneş tutulması: Mayıs’a kadar evdeyiz

14 Aralık saat 19.17’de Yay burcunun 23 derecesinde yılın 2. ve son Güneş tutulması meydana gelecek. Astrolog Seyran Ataklı, tutulmanın Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerini inceledi.

Bir sonraki Güneş tutulması 10 Haziran 2021 yılında meydana geleceğinden bu tutulmanın etkileri önümüzdeki 6 ay dünyada ve kişisel hayatlarımızda yoğun olarak hissedilecek. Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesi ile oluşur. Güneş ve Ay aynı burçta yerleşmiş haldedir. Hayatımızda yeni bir sayfa açmamızın gerekli olduğu zamanları temsil eder, tutulmanın düştüğü ev ise sayfanın hangi konuda açılacağının işaretçisidir

Yaşayacağımız Güneş Tutulması ülkemizden izlenemeyecek. Güney Amerika, (Arjantin, Peru, Brezilya, Uruguay, Bolivya) Güney Afrika, Pasifik okyanusu, Antarktika, Atlas okyanusundan izlenebilecek ve kuşkusuz saydığımız yerler fiziksel olarak daha fazla etki alacak.

Özellikle tutulmanın en belirgin izlendiği Güney Amerika bölgesinde doğal afetler, 8 üzeri şiddette depremler meydana gelebilir. 23 derece Yay burcundaki tutulma 142 saros döngüsünde gerçekleşecek. Bir önceki 142 saros döngüsündeki tutulma 4 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştiğinden, 2002-2003 yıllarında gerçekleşmiş olaylar bize ortaya çıkabilecek konuları aynısı olmasa da fragman niteliğinde gösterebilir. Her 18-19 yıllık döngü gerek bireysel gerek toplumsal anlamda değişim dönüşüm fitilini ateşleyebilir. Tutulma 6. evde gerçekleşiyor. Meslek hayatı, sağlık konuları, çalışma ortamından bulaşan hastalıklar, iş değişiklikleri, inanç, din temalı konular, din temalı sapkınlıklar, hukuksal değişiklikler, mahkemeler, davalar önümüzdeki birkaç ay mercek altında olacaktır.

Eğitim, medya, basın yayın, uluslararası konular, seyahatler global anlamda öne çıkarken bu konularda dönüşüm yaşanabilir. Yay burcunda bir Güneş tutulması toplumsal sorun olan covid tsunamisinin yukarı doğru tırmanışının en üst seviyeye ulaştığını bizlere rakamsal boyutta gösterecektir. 6. Evdeki bir tutulma kendimizin, ailemizin, çevremizin sağlığıyla daha fazla ilgilenmemiz gerektiğine vurgu yapacak. Merkür'ün tutulma anında kavuşumu zaten sağlık konularında virüslere ne kadar dikkat edilmesi gerektiğinin bir diğer işaretçisi. Bağışıklık sistemi, beslenmeye özen göstermenin yanı sıra solunum yolları açısından hassasiyet taşıyan bir dönemde olduğumuzun altını çizmek gerek.

Tutulma anında Yükselen burcun Yengeç olması herkesin kendi küçük dünyasında yaşamaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde memur, sağlık çalışanları, asker, polis, ordu konuları öne çıkarken sağlık çalışanlarının kayıpları ve zorlu mücadelelerine tanık olabiliriz.

Aşı konusunda haberler gelmeye devam edecektir, bu güzel haber. Ancak Covid'in aşağı yönde tam anlamıyla bir gidişi için 2021 Mayıs ayını beklemekte yarar var. 30 Kasım'da yaşadığımız Ay tutulması aynı gün kısıtlamaları beraberinde getirmişti. Şimdi ise Yay burcundaki Güneş tutulmasıyla kısıtlamaların arttığı, şehirlerarası, uluslararası yolculukların da bu kısıntıya dahil olacağını söyleyebiliriz.

Hukuk alanında yeni düzenlemeler, inanç ve din temaları bu dönem öne çıkacak. Çocuk tacizleri, kadınlara yapılan şiddet halkı sokağa dökerken, hukuksal yaptırımlar gündeme gelebilir. Yay burcu fanatizm demektir. Ve Yay burcunda bir tutulma dinsel fanatizmi ortaya çıkartacaktır.

Toprak ve tarım, her ülkenin kendi kaynaklarını kullanması, kuraklık, kıtlık konuları önümüzdeki 6 ay öne çıkacaktır. Global anlamdaki hava değişiklikleri, rüzgâr, fırtına kaynaklı doğal afetler söz konusu olabilir. İran, Suriye, Mısır tutulmada ön plana çıkan ülkeler arasında olduğundan devlet yönetimi, halk isyanları gibi konular ortaya çıkabilir.

21 Aralık'ta Jüpiter- Satürn Kova burcu kavuşumu “Sahipkıran'a” giderken global anlamda politik liderlerin, teknolojinin, bilimin, devrimlerin büyük boyutta değişim getireceğini deneyimleyeceğiz. İnsanlık boyut atlayacak. Ekonomik kriz, ülkelerin siyasi yaptırımları, büyük zorluklar getirebilir. Bu satırlarda konuyu açıklığa kavuşturmakta yarar var. 2020 bitince her şey eski haline dönecekmiş gibi bir algıdan kurtulmak gerek. Eski eskide kaldı, artık yeniyi kucaklama zamanı.