14 Haziran Yay Dolunayı: Dürtülerin kurbanı olmayın

14 Haziran Salı günü saat 14.51’de Yay burcunda dolunayın ışığını karşılayacağız. Merkür’ün gölge etkileriyle birlikte zorlu retro sürecini bitirmesi, İkizler- Yay ekseninde gerçekleşen Dolunayla birlikte iletişim, eğitim, bilgi ve hayata bakış açımıza değişim ve hareket getirecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Astrolog Seyran Ataklı



Normalde dolunaylar belirsiz ve soru işareti taşıdığınız her konuyu aydınlatırken, bu Dolunay Neptün'ün sert açısıyla görünümü biraz puslu hale getirebilir. Yay burcunun konuları geniştir. Keşfetmeye duyulan ihtiyaç, hayata geniş pencereden bakış, yaşam felsefesinin değişimi olarak karşımıza çıkar. Maneviyattır.

Medya, yayıncılık, uzaklara seyahat, yurtdışı bağlantılı konular, yabancılar, üniversiteler, deniz, hava yolculukları, hukuksal konuları temsil eder ve önümüzdeki 15 gün bu alandaki konular öne çıkacaktır. Bireysel hayatlarda motivasyonu yükseltecek, hayata karşı geride kalan merak duygumuzu arttıracaktır. Çeşitli maceralara atılmak isteyebilir, yeni eğitimlere katılmak isteyebiliriz.

Özgürleşme teması güçlenirken, kimsenin özel alanına müdahale etmemek önem kazanacaktır. Şehir dışı ve yurtdışı seyahatleri hareketlenebilir. 3. evde gerçekleşen bir Dolunay, haberleşmenin, sözleşmeler, imzaların hız kazanacağını anlatırken, beklediğiniz bir anlaşmanın nihayete ermesi söz konusu olabilir. Ancak Neptün etkisi burada ticari ortaklıklar, işbirlikleri için 2 kere düşünün mesajı verecektir.



Yay burcunun yeni deneyimlere hazır ol, uç uçabildin kadar enerjisinin arkasında Neptün Dolunaya çelme takacak vaziyette. İkili ilişkilerde istikrar, güven ararken, gerçeklerden uzaklaşmadan karar almak en doğrusu. Önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Beklentiler hayal kırıklığı yaratabilir, kafa karışıklıkları, bulanık, belirsiz gidişat ilişkileri yorabilir. Güven kırıklıklarına karşı bu dönem her duyduğunuza inanmayın, sağlamasını alın.

Dalgınlık, unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları yaşanabilir. Kendinizi bir şeye odaklamak için yormayın. Sorunlu ilişkilerde problemleri karşılıklı konuşarak çözümlemek mümkün. Ancak her türlü adımınızı somut ve akılcı atmanızda fayda var. Kariyerinizle ilgili özellikle önümüzdeki 10 gün hayati kararlar almayın. Sezgiler kuvvetlenir ancak yanıltıcı olabilir.

Hızlı, riskli kararlar almak için Neptün biraz frene bastırıyor, VenüsSatürn karesi ise birlikteliklerde krizleri, takıntıları, korkuları tetiklemeye hazır görünümde. Din, inanç, felsefe konularında aşırılıklar meydana gelebilir, asparagas haberler, sosyal medyada trol saldırıları gündeme gelebilir. “Her duyduğunuza inanmayın” sözüne ilave olarak haber trafiğindeki karmaşaya, ne okuduğunuza, bilgiyi nereden aldığınıza dikkat edin.



Alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar bu dönem artabilir. Yeme bozuklukları, ilaç, alkol, gıda zehirlenmeleri meydana gelebilir. Salgın hastalık riskinin, enfeksiyonların yükseldiğine şahit olabiliriz. Bunun yanı sıra kene, akrep gibi hayvanlardan gelebilecek alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu dönem sağlığınızla ilgili konularda birden fazla doktordan fikir almak daha yerinde bir karar olacaktır.

Son dönemde yankı uyandıran maymun çiçeği virüsüyle ilgili rakamlar yükselebilir. Dini kurumlarla ilgili haberler, Ras Alhague ve Lesath sabit yıldızları etkisiyle cinsel sapkınlıklar, ahlaksızlık ve ifşalar ortaya çıkabilir. Göçmenler konusu ülke gündemini uzun bir süre daha meşgul edecektir.

Ülkemizde memurlar, işçiler, sağlık, hizmet sektörü ve belediyelerle ilgili konular öne çıkabilir, aşırı sıcak kaynaklı orman yangınları, ani bastıran yağışlar olumsuz koşulları meydana gelebilir. Sağlıkta Koç burcundaki Jüpiter ve Mars'a eşlik eden Chiron, tansiyon, vertigo, migren sorunlarına karşı hassasiyetleri arttırabilir. Öfkeli çıkışlara, alevli tartışmalara, kazalara, baş bölgesinde yaralanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Hayatı toparlamak, acele etmemek, dürtüsel davranmamak en iyisi..

Dolunayın hayırlar getirmesini dilerim.

İlginizi Çekebilir Venüs-Uranüs kavuşumu: Sıradışı aşklara çekiliyoruz