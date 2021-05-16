14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var

29 Aralık 2021 – 11 Mayıs 2022 arasındaki Jüpiter Balık burcu seyahatinin bir ön hazırlığı diyebiliriz.

Jüpiter doğum haritamızın koruyucu gücüdür. Problemleri çözer, genişletmeyi, bilgiyi, öğrenmeyi temsil eder. Güneş sisteminin etrafını 12 yılda dolaşır. Büyümek ve büyütmektir. Parasal kazanımlar, yurtdışı konuları, din, hukuki konular, maneviyat, fırsatlar, bereket, bolluk, spritüel şifa çalışmaları ve büyük oranda sağlığımızı ifade eder. Yay ve Balık burcunun yönetici gezegenidir.

Güçlü olduğu Balık burcunda seyrederken bizi umut dolu bir geleceğin beklediğine inandıracaktır. Teslimiyettir. Genişletme, abartmakla alakalıdır. Yaşamımıza dair gerçeklik arayışımızı, beklentilerimizi arttıracaktır. Kimilerimiz için motivasyon kaynağı olup iyimser duygularla donatırken, kimilerimizde parasal kaynaklarda genişleme, kimilerimizde sağlıkta şifa bulma şeklinde kendini gösterecektir.



Herkesin kendi kişisel doğum haritasına göre. Bunu unutmamak gerek!

Özellikle, 15 Nisan 1950- 14 Eylül 1950

2 Aralık 1950- 22 Nisan 1951,

25 Mart 1962- 3 Nisan 1963,

8 Mart 1974- 18 Mart 1975,

20 Şubat 1986-2 Mart 1987,

4 Şubat 1998- 12 Şubat 1999 arasında doğanlar için önemli bir transit olacaktır. Eğitim, başka ülkelerde yaşam, göç, ikili ilişkiler, aşk hayatında iyileşmeler, evlilik kararları, ayrılık kararları, tamamlanmalar, maddi kaynaklar, iş, güç ve mesleki konularda netleşmeler yaşatabilir.

Bunun yanı sıra Balık- Akrep- Yengeç burçlarının ilk 5 derecesinde gezegenleri olanlar için şanslar vadedecektir.

Jüpiter, tüm dil, din, ırk ayrımı yapmadan birleşmeyi ifade eder. Din adamları, yargıçlar, ahlak kuralları, yabancılar, global olmanın temsilidir. “Kader” temasını anlatır. İnançlar, sezgiler öne çıkacak, hayal gücümüz genişleyecektir. Rüyalar harekete geçecek, affetme enerjilerimiz yükselecektir. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, yardım etmek ilahi planda önem kazanacaktır. Çünkü Jüpiter “İlahi adalettir.” Bizim için her konuda yenilik ve şans vadedecektir. Sanatla, yaratıcı konularla ilgilenenler için ufkun açılacağı bir dönem olacaktır. Bazılarımıza değişim getirirken değişimin doğru yönetilmesi gerektiğine vurgulayacaktır. Bunca hak, hukuk, adalet konularını temsil ediyorken, bazı kanunların değişmesi söz konusu olabilir.



Gölge yönüyle hayal gücünü abartarak, gerçeklerden kaçmak, bağımlılıklara yatkınlık olarak ortaya çıkabilir. Sağlık alanında gelişmelerin ve hareket gücümüzün artacağına işaret ederken, global olarak aşı ve tedavilerle ilgili gelişmeleri karşımıza çıkartacaktır. Kısaca kendimizi kasmadan daha rahat ve akışta kalabileceğimizin işaretçisi olacaktır.

Göksel semboliklerin diliyle sizlere bu satırlarda sık sık belirttiğim gibi 26 Mayıs'ta Mars'ın sert etkilerden çıkması ve Satürn retrosu başlangıcıyla kısıtlamaların azaldığını ve özgürlüğümüzün artacağı günlere doğru gidiyor olduğumuzun işaretçisi diyebiliriz.

Hoşgörülü, merhamet dolu, gerçek adaletin öne çıktığı bir yolculuk olmasını dilerim.

Mutlu pazarlar.