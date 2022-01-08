14 Ocak – 4 Şubat Kova burcunda Merkür Retrosu: Geçmiş aşklar kapıyı çalarsa…

Yılın ilk Merkür gerilemesi 14 Ocak 2022’de başlıyor. Kova burcunda başlayıp Oğlak burcunda bitecek, etkili ve iletişimi karıştıracak bir retro bu.

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Artık Merkür retrosuyla ilgili bilgi sahibi olmayan yok gibi. Herkesin konuya dair edecek iki kelamı var.

Yine de konuya açıklık getirmek gerekirse bir gezegen geri gitmiyor, dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi veriyor. Yavaşlıyor, hızı kesiliyor. Bu da gezegenin temsil ettiği konularda aksaklıkları ortaya çıkartıyor.

* Bir yılda ortalama 3-4 kere geri giden Merkür, 2022'de 14 Ocak – 4 Şubat Kova burcu retrosu,



* 9 Mayıs – 3 Haziran arasında İkizler burcu retrosu



* Ve 8 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Terazi burcu retrosuyla 3 kere retro yapacak.

Merkür Mısırlılarda Thot, Yahudilerde Hanok, zerdüştlükte Huşeng, İslamiyet'te birçok otoritenin kabul ettiği İdris peygamber olarak veya Romalılarda Merkür olarak kabul edilmiştir. Yunan mitolojisinde Merkür, tanrı Hermes ile ifade bulur. Haber ulaştıran, topuklarında kanatları olan Olympos tanrılarının en hızlısı ve neşelisidir.



Merkür zihinsel tüm kavramlarımızın temsilidir. Yazmak, konuşmak, öğrenmek, öğretmek, kelimelerimizin ifade biçimimizin tanımıdır. Kardeşlerimiz, yakın çevre, yakın arkadaşlar, ilköğretim, lise eğitim çağının, kısa seyahatlerin, ulaşımın karşılığıdır. Bilgiyi nasıl sağladığımızı, algılama sistemimizi, düşünce şeklimizi ifade eder. Yazarlar, gazeteciler, eleştirmenler, seyyahlar ve öğretmenler bu dönem öne çıkacak ve etki alacaklardır. Doğum haritamızın en önemli yapı taşlarından biridir.

Hali hazırda devam eden Oğlak burcundaki Venüs retrosuyla birlikte iletişim gezegeni Merkür de retroya eşlik edecek. Bu durum değer duygusunda eksilme, sevgi alışverişinde tatminsizlik yaşatmasının yanı sıra çevreyle ilişkilerde anlaşmazlıklar ve içe dönüş temasını ortaya çıkartacak. 4 Şubat'a kadar gerçek düşüncelerimiz ve hislerimizi yansıtmakta zorluk çekebilir, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliriz. Oğlak burcunda bir retro çalışma koşulları için önem arz edecek, ticari alım satımlarında yanlış adımları öne çıkartacaktır. Dikkat edilmelidir.

Tohum atmak için uygun bir dönem değildir. İfade karmaşası sadece sözlü olarak değil, yazılı olarak da karşımıza çıkmaya müsait olur. İdrak etmemiz zorlaşır, beklentiler şaşar. Yanlış mesajı yanlış kişiye göndermek, mailerin kaybolması, internet alışverişlerinde yanlış hesap bilgileri, bilgi hırsızlıkları can sıkıcı olabilir. Hava burçlarında meydana gelen retrolar zaten temel olarak ilişkileri hedef alır. Tutulmayan sözler öne çıkabilir. Ne siz derdinizi anlatabilirsiniz, ne karşınızdakini anlarsınız. İyi yönünden bakarsak, farkındalığı arttırabilir, sorunları çözümlemede işe yarayabilir..



Bu zaman aralığı bizlere durmamız gerektiğini söyler. Merkür retrosunda evlilik tarihi alınmamalı, evlenilmemeli, ortaklık başlangıcı yapılmamalıdır. Gayrimenkul almayın, satmayın, taşınmayın, ticari girişimlerinizi erteleyin. Yani radikal ve yaşamınızı değiştirecek aksiyonlardan, başlangıçlardan kaçının. Merkür retrosunun olmazsa olmazı, teknolojik aletlerin bozulması, ev içi aletlerin teklemesi şeklinde meydana gelebilir. Bu durumda koşarak yenisi alınmamalı, beklenmelidir.

Kova burcu bilimsel buluşlar, teknoloji, elektrik, bilgisayar, havacılık, uzayla ilgili konuları temsil ettiğinden, bu sektörlerle ilgili aksilikleri çıkartabilir. Siber saldırılar, bilgilerin çalınması gibi konularda sorunlarla karşılaşabiliriz. Seyahatleri, yolculukları, ulaşımı temsil ettiğinden biletinizi kontrol etmeli, valizinize dikkat etmeli, gecikmelere ve kaybolmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Merkür retrosu eski aşkların ve sevgililerin geri gelmesidir. Eski aşk kapıyı çalsa da, şans tanınmamalıdır. O işten hayır gelmez bilinmelidir. Retroyla gelen retroyla gidecektir. Bunun yanı sıra yeni bir aşk ilişkisine başlamak da risk içerir. Sadece başlangıçlar değil, ani ayrılık kararları almakta sakıncalıdır. Retro bitince pişmanlık yaratır, geriye dönüş olmazsa gözyaşlarınız sel olabilir.

Bu dönem yarım bıraktığınız konuları toparlamak, eksiklerinizi belirlemek ve tamamlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. Sürpriz aramalar, küslerin barışması için harika zamanlardır. Ayıklayın, Arının, yalandan kaçının. Gözden kaçanlara yönelin.

Mutlu haftalar