15 Eylül Merkür Retrosu sona eriyor: Tam yol ileri!

Venüs’ün 6 Eylül’de düz seyrine geçmesiyle birlikte, biraz nefes aldık, önümüzdeki hafta sonu itibariyle Merkür retrosuna da veda ediyoruz. 3 günlük gölge etkilerini de sayarsak 17 Eylül itibariyle sıkışmışlık hissi veren konularda rahatlama yaşayabilir, üzerimizde baskı yaratan, yavaşlayan, ilerlemeyen konuların yavaş yavaş yola girdiğini gözlemleyebiliriz. Beklediğimiz işlerde elle tutulur sonuçlar görülebilir.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Başak burcu zamanındayız, yeniaya doğru gidiyoruz. Balık dolunayını geride bırakırken sudan gelebilecek zararları, olabilecek sel felaketlerini buradan sizlerle paylaşmıştım, hava koşullarında değişimlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ani seller yaşanabilir, dünyanın çeşitli yerlerinde kasırga ve siklonlar görülebilir.

Geride bıraktığımız 1 aylık dönemde uğraşıp didindiğimiz bazı konular tamamen kapanırken, yeni planlar yapabilir, dağınık olan zihnimiz ve yaşamımızı toparlayabilir, önceliklerimizi belirleyebiliriz. Kariyerimiz ve sağlığımız bu dönem önem kazanır. Zaman hasat toplama zamanıdır. Evcil hayvanlarımız, onların sağlığı, bakımı gündeme gelebilir. Merkür de Başak burcunda retrosunu bitireceği için toplumun büyük bir çoğunluğunu etkileyecek konularla karşılaşmamız olasıdır.

İlişkilerde belirsizlikler çözüm bekleyecektir. Gelir gider tablosu gözden geçirilir, doğum haritanızı biliyorsanız, Başak burcunun bulunduğu ev alanlarında emek ve beceri gerçekleştirmeniz beklenebilir. Maddi koşulları iyileştirmek, çalışmak, verimli ve üretken olmak için çaba gösterebiliriz. Görev ve sorumluluklar artabilir, maddi yatırımlar yapabilir, ya da değerlendirebiliriz.



Günlük düzenimizi yenileyebilir, sağlığımıza daha fazla özen gösterebilir, kontrollerimizi yaptırabilir, ertelediğimiz sağlık sorunlarını ele alabiliriz. Bağışıklığımız, beslenmemiz hassas bir dönemde olacağından yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmeli, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri takviye olarak almalı, alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Spora başlayabilir, hizmet aldığımız kişilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir, çalışma ortamımızda değişimler ve iyileştirmeler gerçekleştirebiliriz.

Kariyerde güzel teklifler alabilir, ek gelir kaynakları bulabiliriz. Terfi, zam, görev değişimi gerçekleşebilir. Yeni anlaşmalar yapabilir, el sıkışabilir, yeni bir projeye başlayabiliriz. Ticari anlamda güzel destekler bulabilir, haberler alabiliriz. Ruhsal olarak travmalarımızı şifalandırabilir, terapi görebilir, yardım alabilir, sigara, içki gibi zarar veren bağımlılıklardan arınmak için adım atabiliriz.



Başlattığımız her şeyi uzun vadeli olarak değerlendirmeliyiz. Biliyorsunuz Jüpiter retrosu başladı ve yılsonuna kadar devam edecek. Hatalarımızla yüz yüze gelmek, eksiklerimizi gidermek, derinleşmek, için bize imkân sunacak. Daha önce bakmadığınız bir pencereden bakmak ve daha önce görülmemiş güzellikleri seyretmek gibi yorumlanabilir. Bilgelik kapısıdır. Dönüştürmeniz gereken düşüncelerinizi fark edebilir, bunları temizleyebilir, kendinize yepyeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz.

İlahi adalet dediğimiz terazi bu dönemde çalışacak ve herkes kendi kalbinin ekmeğini yediğini deneyimleyecektir. Çaba gösterdiğimiz her konunun karşılığını, ödülünü alabiliriz. Bir mirasın çözümü, bir mahkemenin sonucu gerçekleşebilir. İşinizi sorgulayabilir, öz değer duygunuzu sorgulayabilir, var olduğunuz yerde mutlu olup olmadığınızı sorgulayabilirsiniz. Yeteneklerinizi görünür kılabilir, eksik olduğunuz konular varsa üzerine koyup çoğaltabilir.

Kusursuz olmakla ilgilenmeyin, arının, yüzünüzü geleceğe dönün.

Mutlu haftalar.